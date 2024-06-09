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Кто в Европе собирает больше всех зрителей на домашних матчах. «Зенит» — самый популярный в Восточной Европе

Определены 50 самых популярных клубов Европы по посещаемости в сезоне-2023/24
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Посещаемость матчей «Зенита» — лучшая в Восточной Европе.
Фото ФК «Зенит»
Считаем статистику посещаемости.

Определились 50 самых посещаемых клубов Европы по итогам национальных чемпионатов сезона-2023/24. Представляем этот список и анализируем его.

Германия — лидер

Отличной заполняемостью стадионов в Европе сложно удивить. Так, средняя аудитория матчей немецкой бундеслиги (традиционно самая посещаемая лига Европы) составила 39 521 зритель. А это 96,6% от максимально возможной заполняемости стадионов. В АПЛ она еще больше — 97,5% (посещаемость — 38 398 человек).

Поэтому рейтинг самых посещаемых клубов Европы — это во многом рейтинг самых больших стадионов континента. И любые инфраструктурные изменения сразу же влияют на список. Например, в прошлом году лучшую аудиторию показала «Барселона» (83 415), но летом каталонцы временно съехали с «Камп Ноу», дожидаясь его реконструкции.

В нынешнем сезоне самой посещаемой командой Европы стала дортмундская «Боруссия» — 81 305 зрителей в среднем на 17 домашних матчах бундеслиги. При этом в Европе есть арены побольше, например «Сантьяго Бернабеу» «Реала». Однако в Мадриде далеко не все матчи проходят при аншлагах.

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А вот в Дортмунде заполняемость почти идеальная — 99,92% от максимальной вместимости «Сигнал Идуна Парк». Лучший показатель в Германии — у «Баварии», согласно протоколам матчей, все игры проходят при 100% заполняемости. Но в немецком футболе больше всего впечатляет то, что сразу четыре клуба из второй бундеслиги собирают в среднем более 40 тысяч зрителей на каждой домашней игре.

Так, «Шальке», который вылетел из элиты, продолжает показывать шикарные цифры посещаемости — 61 538 зрителей. Более 50 тысяч приходили на игры «Гамбурга», а более 40 — на матчи «Герты» и «Кайзерслаутерна». Так что неудивительно, что вторая бундеслига оказалась на четвертом месте в рейтинге посещаемости.

«Боруссия» собирает больше 80 тысяч зрителей

Ниже — рейтинг 50 самых посещаемых команд Европы. Мы ориентировались на протоколы национальных лиг, а также на данные статистических порталов — например, Transfermarkt.

Среди первых 25 клубов выделяются не только три представителя из второй немецкой бундеслиги, но и команды вне топ-5 европейских лиг. Это «Селтик», «Аякс» и «Бенфика». Также примечательно, что самый посещаемый клуб Лондона — не «Арсенал» или «Тоттенхэм», а «Вест Хэм». После переезда на Олимпийский стадион аудитория домашних матчей резко возросла, хоть болельщикам и не нравится эта арена.

Стоит отметить резкий взлет итальянских команд. В середине прошлого десятилетия посещаемость в Милане и Риме превышала цифру в 65 тысяч зрителей лишь на дерби или играх против «Ювентуса». А теперь «Интер», «Милан» и «Рома», как в 90-х годах, регулярно собирают аншлаги.

Команды из второй половины топ-50 рейтинга не смогли преодолеть отметку в 50 тысяч зрителей.

В этой таблице больше команд за пределами топ-5 лиг, а самое интересное — это «Барселона». На «Камп Ноу» каталонцы в XXI веке всегда попадали в топ-3 самых посещаемых клубов континента, за исключением сезонов с ковидными ограничениями. Сейчас сине-гранатовые временно играют на Олимпийском стадионе Барселоны, но в 2026-м клуб вернется на родную арену. И она уже будет вмещать более 100 тысяч зрителей. Даже при заполняемости в 90% никто в Европе не сравнится с «Барсой».

«Зенит» — первый в Восточной Европе

В России во второй сезон c Fan ID посещаемость по сравнению с предыдущим розыгрышем увеличилась на 1736 зрителей — до 11 162 человек. Это примерно на одном уровне с аудиторией в середине 2010-х годов. Однако в сравнении с цифрами сезона-2018/19, когда не было паспортов болельщиков и ковидных ограничений, посещаемость упала более чем на 5,5 тысячи человек (с 16 817 зрителей). Тогда это были рекордные показатели в истории чемпионатов России.

Фото ФК «Зенит»

Однако падение посещаемости в сравнении с сезоном-2018/19 не помешало «Зениту» стать лучшим клубом Восточной Европы. По данным Metaratings.ru, в топ-5 попали три польские команды («Лех», «Легия» и «Шленск») и «Краснодар» (4-е место). В топ-15 также оказался «Спартак» (13-е место).

А РПЛ стала 14-й лигой Европы по посещаемости. До попадания в первую десятку (до польской экстраклассы) не хватило совсем немного — всего 1148 зрителей в среднем на играх. В Польше за последние 15 лет построили большое количество стадионов, из-за чего в топ-10 самых посещаемых клубов Восточной Европы попали сразу шесть команд.

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При этом первое место в Восточной Европе не гарантировало «Зениту» попадание в топ-50 по всему континенту. Более того, петербуржцев нет даже в топ-75 — команда стала лишь 76-й. Хотя вместимость «Газпром Арены» позволяет нацелиться даже на топ-10. И больше российских клубов в топ-100 рейтинга нет («Краснодар» на 104-м месте).

Возможно, что в следующем сезоне посещаемость российских топ-команд увеличится, так как Fan ID появится у большего количества зрителей. Однако для попадания в топ-50 нужен будет очень серьезный рывок.

Футбол
РПЛ
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Зенит
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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