Считаем статистику посещаемости.

Определились 50 самых посещаемых клубов Европы по итогам национальных чемпионатов сезона-2023/24. Представляем этот список и анализируем его.

Германия — лидер

Отличной заполняемостью стадионов в Европе сложно удивить. Так, средняя аудитория матчей немецкой бундеслиги (традиционно самая посещаемая лига Европы) составила 39 521 зритель. А это 96,6% от максимально возможной заполняемости стадионов. В АПЛ она еще больше — 97,5% (посещаемость — 38 398 человек).

Поэтому рейтинг самых посещаемых клубов Европы — это во многом рейтинг самых больших стадионов континента. И любые инфраструктурные изменения сразу же влияют на список. Например, в прошлом году лучшую аудиторию показала «Барселона» (83 415), но летом каталонцы временно съехали с «Камп Ноу», дожидаясь его реконструкции.

В нынешнем сезоне самой посещаемой командой Европы стала дортмундская «Боруссия» — 81 305 зрителей в среднем на 17 домашних матчах бундеслиги. При этом в Европе есть арены побольше, например «Сантьяго Бернабеу» «Реала». Однако в Мадриде далеко не все матчи проходят при аншлагах.

А вот в Дортмунде заполняемость почти идеальная — 99,92% от максимальной вместимости «Сигнал Идуна Парк». Лучший показатель в Германии — у «Баварии», согласно протоколам матчей, все игры проходят при 100% заполняемости. Но в немецком футболе больше всего впечатляет то, что сразу четыре клуба из второй бундеслиги собирают в среднем более 40 тысяч зрителей на каждой домашней игре.

Так, «Шальке», который вылетел из элиты, продолжает показывать шикарные цифры посещаемости — 61 538 зрителей. Более 50 тысяч приходили на игры «Гамбурга», а более 40 — на матчи «Герты» и «Кайзерслаутерна». Так что неудивительно, что вторая бундеслига оказалась на четвертом месте в рейтинге посещаемости.

«Боруссия» собирает больше 80 тысяч зрителей

Ниже — рейтинг 50 самых посещаемых команд Европы. Мы ориентировались на протоколы национальных лиг, а также на данные статистических порталов — например, Transfermarkt.

Среди первых 25 клубов выделяются не только три представителя из второй немецкой бундеслиги, но и команды вне топ-5 европейских лиг. Это «Селтик», «Аякс» и «Бенфика». Также примечательно, что самый посещаемый клуб Лондона — не «Арсенал» или «Тоттенхэм», а «Вест Хэм». После переезда на Олимпийский стадион аудитория домашних матчей резко возросла, хоть болельщикам и не нравится эта арена.

Стоит отметить резкий взлет итальянских команд. В середине прошлого десятилетия посещаемость в Милане и Риме превышала цифру в 65 тысяч зрителей лишь на дерби или играх против «Ювентуса». А теперь «Интер», «Милан» и «Рома», как в 90-х годах, регулярно собирают аншлаги.

Команды из второй половины топ-50 рейтинга не смогли преодолеть отметку в 50 тысяч зрителей.

В этой таблице больше команд за пределами топ-5 лиг, а самое интересное — это «Барселона». На «Камп Ноу» каталонцы в XXI веке всегда попадали в топ-3 самых посещаемых клубов континента, за исключением сезонов с ковидными ограничениями. Сейчас сине-гранатовые временно играют на Олимпийском стадионе Барселоны, но в 2026-м клуб вернется на родную арену. И она уже будет вмещать более 100 тысяч зрителей. Даже при заполняемости в 90% никто в Европе не сравнится с «Барсой».

«Зенит» — первый в Восточной Европе

В России во второй сезон c Fan ID посещаемость по сравнению с предыдущим розыгрышем увеличилась на 1736 зрителей — до 11 162 человек. Это примерно на одном уровне с аудиторией в середине 2010-х годов. Однако в сравнении с цифрами сезона-2018/19, когда не было паспортов болельщиков и ковидных ограничений, посещаемость упала более чем на 5,5 тысячи человек (с 16 817 зрителей). Тогда это были рекордные показатели в истории чемпионатов России.

Фото ФК «Зенит»

Однако падение посещаемости в сравнении с сезоном-2018/19 не помешало «Зениту» стать лучшим клубом Восточной Европы. По данным Metaratings.ru, в топ-5 попали три польские команды («Лех», «Легия» и «Шленск») и «Краснодар» (4-е место). В топ-15 также оказался «Спартак» (13-е место).

А РПЛ стала 14-й лигой Европы по посещаемости. До попадания в первую десятку (до польской экстраклассы) не хватило совсем немного — всего 1148 зрителей в среднем на играх. В Польше за последние 15 лет построили большое количество стадионов, из-за чего в топ-10 самых посещаемых клубов Восточной Европы попали сразу шесть команд.

При этом первое место в Восточной Европе не гарантировало «Зениту» попадание в топ-50 по всему континенту. Более того, петербуржцев нет даже в топ-75 — команда стала лишь 76-й. Хотя вместимость «Газпром Арены» позволяет нацелиться даже на топ-10. И больше российских клубов в топ-100 рейтинга нет («Краснодар» на 104-м месте).

Возможно, что в следующем сезоне посещаемость российских топ-команд увеличится, так как Fan ID появится у большего количества зрителей. Однако для попадания в топ-50 нужен будет очень серьезный рывок.