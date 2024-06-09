Алькарас пообещал набить татуировку в честь победы на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что сделает татуировку в честь победы на Открытом чемпионате Франции-2024.

9 июня 21-летний испанец в финале Открытого чемпионата Франции обыграл немца Александра Зверева — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Еще одна татуировка — с Эйфеловой башней и сегодняшней датой. Скоро будет!» — приводит Independent слова Алькараса.

Благодаря этой победе Алькарас со следующей недели поднимется на второе место в рейтинге АТР и обойдет серба Новака Джоковича.

Испанский теннисист одержал третью в карьере победу на турнирах «Большого шлема». Ранее он становился победителем Открытого чемпионата США (2022) и Уимблдона (2023).