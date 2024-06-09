Свентек обратилась к Алькарасу после его победы на Открытом чемпионате Франции

Польская теннисистка Ига Свентек поздравила испанца Карлоса Алькараса с победой на Открытом чемпионате Франции-2024.

В финале турнира 21-летний испанец в пяти сетах обыграл немца Александра Зверева (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2).

«Блестящая работа, Карлос. Мои поздравления!» — написала полька в своих соцсетях.

Благодаря этой победе Алькарас со следующей недели поднимется на второе место в рейтинге АТР и обойдет серба Новака Джоковича.

Алькарас одержал третью в карьере победу на турнирах «Большого шлема». Ранее испанец становился победителем Открытого чемпионата США (2022) и Уимблдона (2023). Кроме этого, он стал самым молодым чемпионом «Ролан Гаррос» после Рафаэля Надаля в 2007 году.