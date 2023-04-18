Американец Бруксби снялся с «Ролан Гаррос», Шевченко попал в основную сетку

Американский теннисист Дженсон Бруксби снялся с «Ролан Гаррос», который начнется 28 мая.

Его место в основной сетке займет россиянин, 98-я ракетка мира Александр Шевченко.

22-летний россиянин попал в топ-100 рейтинга ATP после победы на «челленджере» в Мадриде.

В этом сезоне Бруксби провел два турнира: в Окленде дошел до полуфинала, а на Australian Open — до четвертого круга. В марте он перенес операцию на запястье.

«Ролан Гаррос» в 2023 году пройдет с 28 мая по 11 июня.