Корнеева в двух сетах проиграла Хаддад Майе во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Алина Корнеева проиграла бразильянке Беатрис Хаддад Майе во втором круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 1:6, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 20 минут.

179-я ракетка мира Корнеева 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 3. Она допустила 36 невынужденных ошибок.

На счету 12-й ракетки мира Хаддад Майи 1 эйс, ни одной двойной и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующей соперницей 27-летней теннисистки станет Мария Тимофеева (Россия, Q).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Алина Корнеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10) — 1:6, 2:6