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Сегодня, 04:52

Янчук: «Синнер добился значительного прогресса в игре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что итальянец Янник Синнер заслуженно станет первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос».

«Рано или поздно это должно было произойти. Синнер в последнее время играл сильнее всех, выигрывал крупные турниры. Он добился значительного прогресса в игре, владеет всеми приемами, поэтому он заслуженно займет первую строчку в мире. Я думаю, он один из главных претендентов на победу во Франции», — цитирует ТАСС Янчука.

22-летний Синнер станет первым итальянцем, возглавившим рейтинг ATP.

Источник: https://tass.ru/sport/20992419
Теннис
Ролан Гаррос
Виктор Янчук
Янник Синнер
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