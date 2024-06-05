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Тарпищев: «Соболенко объективно фаворит в матче с Андреевой»

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Мирре Андреевой будет сложно противостоять Арине Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Соболенко явно сильнее, играет мощнее, поэтом Андреевой будет сложно. Если Мирра будет держать подачу, в дело вступят уже нервы, тогда что-то может получиться. Но объективно фаворит Соболенко», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Матч между Андреевой и Соболенко состоится 5 июня и начнется не ранее 16.45 мск. Также 17-летняя россиянка вместе с Верой Звонаревой проведет матч 1/4 финала парного разряда против Марты Костюк и Елены-Габриэлы Русе.

Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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