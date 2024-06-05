Андреева — о матче с Соболенко: «Она игрок другого уровня, поэтому мне нужно быть готовой с самого начала»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о подготовке к четвертьфинальному матчу «Ролан Гаррос» против второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

«Мы что-то изменим, потому что-то, как я играла последние два раза, не сработало. Я чувствую, что она на самом деле опытный игрок. Она игрок другого уровня, поэтому мне нужно быть готовой с самого начала. Надеюсь, мой тренер поможет мне в этом, а дальше посмотрим, как пойдет», — приводит слова Андреевой пресс-служба турнира.

Игра между Андреевой и Соболенко пройдет в среду, 5 июня. Спортсменки дважды встречались друг с другом в WTA-туре. Оба матча выиграла белорусская теннисистка.