Жабер обвинила в сексизме составителей расписания «Ролан Гаррос»

Тунисская теннисистка Онс Жабер пожаловалась на расписание Открытого чемпионата Франции-2024.

«Десять ночных матчей — и ни одного женского. Играть четвертьфинал в 11 часов утра — это утомительная работа. Мы заслуживаем того, чтобы играть после полудня», — приводит слова Жабер ESPN.

4 июня 29-летняя спортсменка уступила американке Коко Гауфф (6:4, 2:6, 3:6) в четвертьфинале «Ролан Гаррос». В полуфинале турнира Гауфф сыграет с Игой Свентек из Польши. Игра пройдет 6 июня.