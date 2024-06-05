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Чесноков: «Два-три года Джокович еще спокойно поиграет на высочайшем уровне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что сербский теннисист Новак Джокович еще сможет играть два или три года на высочайшем уровне.

«Жаль, что Джокович снялся, потому что играл он здорово. Да, он потерял звание первой ракетки мира, но это нормально, кто-то приходит, кто-то уходит, так было всегда. Судя по тому, как он играл тут, это еще далеко не конец, говорить об этом рано. Два-три года он еще спокойно поиграет на высочайшем уровне», — цитирует ТАСС Чеснокова.

Во вторник Джокович, возглавляющий рейтинг ATP, снялся с четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» против норвежца Каспера Рууда.

Источник: https://tass.ru/sport/20992539
Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Чесноков
Новак Джокович
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