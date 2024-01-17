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Сегодня, 09:03

Захарова отдала только два гейма Юван во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анастасия Захарова.
Фото AFP

Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла представительницу Словении Каю Юван во втором круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:1. Девушки провели на корте 49 минут.

190-я ракетка мира Захарова ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету 109-й ракетки мира Юван 1 эйс, 5 двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.

В третьем круге турнира «Большо шлема» 21-летняя Захарова сыграет с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция, 16) — Магдалена Фрех (Польша).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Захарова (Россия, Q) — Кая Юван (Словения) — 6:1, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/11/6/
Теннис
Australian Open
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