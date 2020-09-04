Александрова уступила Макнелли во втором раунде US Open
20:48
В матче второго раунда US Open в женском одиночном разряде американская теннисистка Кэтрин Макнелли обыграл россиянку Екатерину Александрову (4:6, 6:3, 7:6 (7:2)).
Матч продолжался два часа и 30 минут. В следующем раунде американка сыграет с победительницей пары Элизе Мертенс (Бельгия) — Сара Соррибес Тормо (Испания).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Кэтрин Макнелли (США) — Екатерина Александрова (Россия, 21) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2)
Ига Свентек (Польша) — Сачия Викери (США, WC) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4
Третий круг
Юлия Путинцева (Казахстан, 23) — Александра Соснович (Белоруссия) — 3:6, 6:2, 6:1