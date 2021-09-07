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Невероятный удар в парном разряде US Open: британец взял очко ударом параллельно сетке

02:28
Дэниэл Эванс и Ллойд Гласспул. Фото Twitter
Дэниэл Эванс и Ллойд Гласспул. Фото Twitter
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Британские теннисисты Дэниэл Эванс и Ллойд Гласспул 2 сентября встречались в первом круге US Open с новозеландцем Маркусом Дэниэллом и бразильцем Марсело Демолинером.

При счете 7:5, 3:5, 40:40 Гласспул выждал падение высоколетящего мяча, обежал сетку и нанес удар параллельно ей.

Матч завершился победой Дэниэлла и Демолинера после отказа британцев продолжать встречу в третьем сете.

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Сергей Разин все материалы автора

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