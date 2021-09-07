Невероятный удар в парном разряде US Open: британец взял очко ударом параллельно сетке
02:28
Британские теннисисты Дэниэл Эванс и Ллойд Гласспул 2 сентября встречались в первом круге US Open с новозеландцем Маркусом Дэниэллом и бразильцем Марсело Демолинером.
При счете 7:5, 3:5, 40:40 Гласспул выждал падение высоколетящего мяча, обежал сетку и нанес удар параллельно ей.
WHAT THE ???— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2021
(Yes, folks, that is indeed a legal shot.) pic.twitter.com/SEfo0G0iRL
Матч завершился победой Дэниэлла и Демолинера после отказа британцев продолжать встречу в третьем сете.
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