Невероятный удар в парном разряде US Open: британец взял очко ударом параллельно сетке

Британские теннисисты Дэниэл Эванс и Ллойд Гласспул 2 сентября встречались в первом круге US Open с новозеландцем Маркусом Дэниэллом и бразильцем Марсело Демолинером.

При счете 7:5, 3:5, 40:40 Гласспул выждал падение высоколетящего мяча, обежал сетку и нанес удар параллельно ей.

WHAT THE ???



(Yes, folks, that is indeed a legal shot.) pic.twitter.com/SEfo0G0iRL — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2021

Матч завершился победой Дэниэлла и Демолинера после отказа британцев продолжать встречу в третьем сете.