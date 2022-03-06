Зверев обыграл Монтейру в квалификации Кубка Дэвиса

Немецкий теннисист Александр Зверев в квалификационном раунде Кубка Дэвиса обыграл бразильца Тиагу Монтейру со счетом 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Немец сделал 4 эйса и две двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 5.

Счет стал 3-1 в пользу Германии.

Кубок Дэвиса. Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

Бразилия — Германия

Тиагу Монтейру — Александр Зверев — 1:6, 5:7