Зверев обыграл Монтейру в квалификации Кубка Дэвиса
Немецкий теннисист Александр Зверев в квалификационном раунде Кубка Дэвиса обыграл бразильца Тиагу Монтейру со счетом 6:1, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Немец сделал 4 эйса и две двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 5.
Счет стал 3-1 в пользу Германии.
Кубок Дэвиса. Квалификационный раунд
Одиночный разряд
Квалификация
Бразилия — Германия
Тиагу Монтейру — Александр Зверев — 1:6, 5:7
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