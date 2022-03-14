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Сегодня, 10:47

Названы сборные, которые заменят Россию и Белоруссию на Кубке Дэвиса

Виктория Кравченко

Международная теннисная федерация (ITF) рассказала, какие команды заменят сборные России и Белоруссии на Кубке Дэвиса.

Российскую сборную, которая является действующим чемпионом турнира, заменит команда Сербии. Сборной ранее дали уайлд-кард в финальную стадию турнира.

Белоруссия в плей-офф должна была встретится с Мексикой, которая в итоге напрямую вышла в мировую группу.

Источник: https://www.daviscup.com/
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