Названы сборные, которые заменят Россию и Белоруссию на Кубке Дэвиса
Международная теннисная федерация (ITF) рассказала, какие команды заменят сборные России и Белоруссии на Кубке Дэвиса.
Российскую сборную, которая является действующим чемпионом турнира, заменит команда Сербии. Сборной ранее дали уайлд-кард в финальную стадию турнира.
Белоруссия в плей-офф должна была встретится с Мексикой, которая в итоге напрямую вышла в мировую группу.
Источник: https://www.daviscup.com/
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