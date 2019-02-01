Шамиль Тарпищев: "Медведеву было непросто. Начинать матч всегда сложнее"

Капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев заявил, что Даниилу Медведеву пришлось непросто, поскольку ему пришлось начинать матч Кубка Дэвиса игрой со швейцарцем Генри Лааксоненом.

- Начинать командный матч всегда сложнее, чем входить в игру по ходу, - приводит "РИА Новости" слова Тарпищева. - К тому же опыта такого не было у Даниила, до этого он играл вторым. Хорошо, что все в итоге сложилось, ведь статистика на подаче после первых двух сетов была обескураживающая для нашего игрока. Но Даниил справился – это плюс, а история будет знать только результат. В третьем сете все равно был брак, потому что нужно было счет вообще 4:0 делать в третьем сете.