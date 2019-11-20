Неймар в Мадриде смотрит Кубок Дэвиса, Хачанов против Надаля
01:10
Нападающий «ПСЖ» Неймар прилетел в Мадрид, чтобы посмотреть матчи Кубка Дэвиса. Бразилец вместе с защитниками Жераром Пике и Жорди Альбой из VIP-ложе наблюдал за игрой Рафаэля Надаля против Карена Хачанова.
Стоит отметить, что Неймар пока не тренируется в общей группе своего клуба, так как до конца не восстановился от травмы.
Neymar se pasa al tenis y acude a la Copa Davis para ver a Nadal https://t.co/fAi7lMPM9Q pic.twitter.com/BQUQLXK4ox— Deportes El Espa?ol (@podium_EE) November 19, 2019
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