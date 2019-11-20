Неймар в Мадриде смотрит Кубок Дэвиса, Хачанов против Надаля

Нападающий «ПСЖ» Неймар прилетел в Мадрид, чтобы посмотреть матчи Кубка Дэвиса. Бразилец вместе с защитниками Жераром Пике и Жорди Альбой из VIP-ложе наблюдал за игрой Рафаэля Надаля против Карена Хачанова.

Стоит отметить, что Неймар пока не тренируется в общей группе своего клуба, так как до конца не восстановился от травмы.