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Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

Неймар в Мадриде смотрит Кубок Дэвиса, Хачанов против Надаля

01:10

Нападающий «ПСЖ» Неймар прилетел в Мадрид, чтобы посмотреть матчи Кубка Дэвиса. Бразилец вместе с защитниками Жераром Пике и Жорди Альбой из VIP-ложе наблюдал за игрой Рафаэля Надаля против Карена Хачанова.

Стоит отметить, что Неймар пока не тренируется в общей группе своего клуба, так как до конца не восстановился от травмы.

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