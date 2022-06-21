Давид Феррер стал директором Кубка Дэвиса

Экс-третья ракетка мира Давид Феррер стал директором Кубка Дэвиса, заменив на этом посту Альберта Косту, занимавшего эту должность с 2019 года, сообщает пресс-служба турнира.

«Кубок Дэвиса — это уникальный турнир. Он привлекает игроков своим статусом.

Это редкий случай, когда они соревнуются как команда и играют за свою страну бок о бок с другими соотечественниками. На Кубке Дэвиса всегда царит невероятная атмосфера», — заявил Феррер.

Напомним, Феррер — трехкратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании.

Всего за 20-летнюю карьеру Феррер завоевал 27 титулов, проведя 1111 матчей на корте одержав 733 победы.