Медведев может пропустить финальный этап Кубка Дэвиса

Первая ракетка России, четвертая ракетка мира Даниил Медведев не уверен, что примет участие в финальном турнире Кубка Дэвиса. Турнир пройдет в Испании с 18 по 24 ноября, россияне сыграют в группе с Хорватией и Испанией. Медведев накануне уступил Александру Звереву и завершил выступления в Итоговом турнире года.

— Если я попаду сюда еще раз, то у меня будет опыт, который надеюсь, поможет, — цитирует «Коммерсант» Медведева. — Например, в матче с Надалем были вещи, над которыми мне надо задуматься и которые нельзя допускать в будущем. Жизнь не закончена, впереди следующий сезон.

В моральном плане мне тяжело сейчас видеть ракетку. Нужен какой-то отдых. Последние два турнира я перестал понимать, что происходит на корте, куда в какие моменты нужно играть. Например, обычно я хорошо читаю подачу соперника, а сегодня раз 30 не мог угадать, куда подаст Зверев. В общем, тяжело

Также Медведев дал понять, что не уверен в своем участии в финальной части Кубка Дэвиса.

— Сначала я должен поговорить с командой Кубка Дэвиса, которая находится там. Слишком трудной получилась концовка сезона. Обещать, что буду в Мадриде, я не могу, — сказал теннисист.