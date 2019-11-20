Кольшрайбер вывел Германию вперед в матче с Аргентиной

Сборная Германии повела со счетом 1:0 в матче группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса против команды Аргентины. В первой игре Филип Кольшрайбер обыграл Гвидо Пелью — 1:6, 6:3, 6:4.

Во второй игре Германию будет представлять Ян-Леннард Штруфф, Аргентину — Диего Шварцман.

Кубок Дэвиса Финальный турнир

Одиночный разряд

Группа C

Аргентина — Германия — 0:1

Гвидо Пелья — Филипп Кольшрайбер — 6:1, 3:6, 4:6