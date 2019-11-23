Испания сыграет с Великобританией в 1/2 финала Кубка Дэвиса

Сборная Испании вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв Аргентину со счетом 2-1. Судьба путевки в 1/2 финала решилась в парном матче, в котором Марсель Гранольерс и Рафаэль Надаль обыграли Максимо Гонсалеса и Леонардо Майера.

Кубок Дэвиса

Финальный турнир

Плей-офф

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Аргентина — Испания

Гидо Пелья — Пабло Карреньо-Буста — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:1

Диего Шварцман — Рафаэль Надаль — 1:6, 2:6

Максимо Гонсалес/Леонардо Майер — Марсель Гранольерс/Рафаэль Надаль- 4:6, 6:4, 3:6