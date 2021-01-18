Финал Кубка Дэвиса-2021 может пройти в трех городах

Пресс-служба Кубка Дэвиса сообщила, что организация рассматривает вариант проведения финала турнира в трех городах.

На данный момент определены даты турнира — с 25 ноября по 5 декабря, если не вмешаются коронавирусные ограничения.

Еще уже с 2021-го рассматривается возможность проведения турнира в трех городах. Мадрид примет две группы, два четвертьфинала, полуфиналы и финал, а еще два города — по две группы и одному четвертьфиналу.