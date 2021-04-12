Сборная России проведет финальный турнир Кубка Дэвиса в Мадриде
15:28
Группа сборной России проведет финальные матчи мировой группы Кубка Дэвиса в Мадриде, сообщает официальный сайт турнира. Еще два города проведения матчей — Инсбрук и Турин.
Соперниками россиян по группе станут команды Испании и Колумбии. Также в Мадриде пройдут встречи группы В, в которой сыграют Канада, Швеция и Казахстан.
В Инсбруке пройдут встречи групп С (Франция, Великобритания и Чехия) и F (Сербия, Германия и Австрия), а Турин примет игры групп D (Хорватия, Австралия и Венгрия) и E (США, Италия и Эквадор).
Согласно регламенту турнира, в столице Испании пройдут также два четвертьфинала, полуфинал и финал.
В сезоне-2021 соревнования должны пройти с 25 ноября по 5 декабря, в прошлом году Кубок Дэвиса был отменен из-за коронавируса.
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