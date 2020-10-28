Официальный Twitter-аккаунт Кубка Дэвиса провел голосование по выбору символической сборной России.

По результатам опроса в команду мечты вошли: Марат Сафин, Евгений Кафельников, Николай Давыденко, Даниил Медведев и Михаил Южный.

Сафин, Кафельников и Южный входили в состав сборной в 2002 году, когда россияне впервые в истории взяли Кубок Дэвиса. Первые двое провели почти все матчи по ходу турнира, а Южный принес сборной решающее очко в финальной игре с Францией.

Сафин и Николай Давыденко входили в состав сборной во время второй победы на турнире — в 2006 году.

Медведев — единственный теннисист команды мечты, продолжающий карьеру, и единственный, кому не покорился трофей.