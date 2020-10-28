Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

Фанаты назвали символическую сборную России на Кубке Дэвиса. В составе — сплошь легенды

20:57
Дрим-тим сборной России на Кубке Дэвиса. Фото Twitter
Дрим-тим сборной России на Кубке Дэвиса. Фото Twitter
Теги:

Официальный Twitter-аккаунт Кубка Дэвиса провел голосование по выбору символической сборной России.

По результатам опроса в команду мечты вошли: Марат Сафин, Евгений Кафельников, Николай Давыденко, Даниил Медведев и Михаил Южный.

Сафин, Кафельников и Южный входили в состав сборной в 2002 году, когда россияне впервые в истории взяли Кубок Дэвиса. Первые двое провели почти все матчи по ходу турнира, а Южный принес сборной решающее очко в финальной игре с Францией.

Сафин и Николай Давыденко входили в состав сборной во время второй победы на турнире — в 2006 году.

Медведев — единственный теннисист команды мечты, продолжающий карьеру, и единственный, кому не покорился трофей.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир