Евгений Донской: «Команда у России невероятная, в сборной такие ребята!»

Теннисист Евгений Донской в интервью пресс-службе St. Petersburg Open оценил силу сборной России перед финалом Кубка Дэвиса. Финальный турнир с участием 18 национальных команд пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября.

— Вы уже, можно сказать, ветеран команды России в Кубке Дэвиса, уже столько матчей за плечами. Скоро российской сборной предстоит сыграть в финале — в новом формате. Состав у нас сильный, и ребята наши «выстрелили» в этом сезоне. Как думаете, шансы на победу есть?

— Ребята сейчас просто в суперформе, Рублев сейчас стал играть отлично. Я его давно и хорошо знаю. Я всегда вижу, когда он показал хороший результат, но при этом у него есть какие-то сомнения. А сейчас он в отличный форме, он уверен в себе. И я уверяю всех, можете от него ждать многого. Я говорю так, чтобы не сглазить, но в этом году он еще не все показал. Я думал, что на US Open он пройдет по сетке так же, как Григор Димитров.

Так что команда у нас невероятная, там такие ребята! Я безумно рад, что я в команде. Буду стараться стремиться к их результатам. Кубок Дэвиса брать можем, с такой игрой Дани (Медведева), Андрея Рублева и Карена (Хачанова), мне кажется, они уже готовы к таким результатам.

— А между собой в команде у вас пока обсуждений не было?

— Я не думаю, что мы сядем и просто скажем: «Надо брать Кубок Дэвиса». Так не будет. Будем играть и смотреть по ситуации, как каждый себя будет чувствовать.