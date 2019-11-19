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Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

Джокович рассказал о своей форме перед выступлением на Кубке Дэвиса

12:16
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Вторая ракетка мира Новак Джокович отметил, что у него значительно меньше энергии, чем в начале сезона, но в целом он в форме перед выступлением на Кубке Дэвиса.

— Cейчас я в форме, — цитирует ASAP Text Джоковича. —  Конечно, энергии не так много, как в начале сезона, но я мотивирован присоединиться к ребятам и сыграть на турнире, потому что долго не выступал за команду в Кубке Дэвиса.

Я с нетерпением жду старта. Все ребята в сборной — мои хорошие друзья, и мне не терпится почувствовать этот командный дух.

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