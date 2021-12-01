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Джокович обыграл Бублика и сравнял счет в матче Сербия — Казахстан

1 декабря, 23:52
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Во второй игре сербский теннисист Новак Джокович победил Александра Бублика — 6:3, 6:4.

Судьба путевки в полуфинал определится по итогам парного матча. За сербов сыграют Никола Чачич и Новак Джокович, за Казахстан — Андрей Голубев и Александр Недовесов.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал (Мадрид)

Сербия — Казахстан — 1:1

Новак Джокович — Александр Бублик — 6:3, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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