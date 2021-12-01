Джокович обыграл Бублика и сравнял счет в матче Сербия — Казахстан
1 декабря, 23:52
Во второй игре сербский теннисист Новак Джокович победил Александра Бублика — 6:3, 6:4.
Судьба путевки в полуфинал определится по итогам парного матча. За сербов сыграют Никола Чачич и Новак Джокович, за Казахстан — Андрей Голубев и Александр Недовесов.
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Одиночный разряд
Четвертьфинал (Мадрид)
Сербия — Казахстан — 1:1
Новак Джокович — Александр Бублик — 6:3, 6:4
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