Кукушкин обыграл Кецмановича и вывел Казахстан вперед в матче с Сербией

В матче 1/4 финала Кубка Дэвиса против Сербии сборная Казахстана повела 1:0.

В стартовой игре противостояния Михаил Кукушкин победил Миомира Кецмановича (7:6, 4:6, 7:6). Во второй паре сербу Новаку Джоковичу будет противостоять казахстанский теннисист Александр Бублик.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал (Мадрид)

Сербия — Казахстан — 0:1

Миомир Кецманович — Михаил Кукушкин — 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (11:13)