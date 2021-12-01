Кукушкин обыграл Кецмановича и вывел Казахстан вперед в матче с Сербией
21:41
В матче 1/4 финала Кубка Дэвиса против Сербии сборная Казахстана повела 1:0.
В стартовой игре противостояния Михаил Кукушкин победил Миомира Кецмановича (7:6, 4:6, 7:6). Во второй паре сербу Новаку Джоковичу будет противостоять казахстанский теннисист Александр Бублик.
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал (Мадрид)
Сербия — Казахстан — 0:1
Миомир Кецманович — Михаил Кукушкин — 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (11:13)
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