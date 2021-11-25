Алькарас пропустит Кубок Дэвиса из-за коронавируса

Испанский теннисист Карлос Алькарас не сыграет на Кубке Дэвиса из-за положительного теста на коронавирус.

«Хотел сообщить, что сегодня сдал положительный тест на Covid-19, который не позволит мне участвовать в Кубке Дэвиса, которого я так ждал.

В субботу, когда мы впервые встретились с командой, я сдал отрицательный ПЦР и каждые два дня сдавал тесты на антиген — все отрицательные.

Мне грустно, что я пропускаю такой важный и особенный для меня турнир, как Кубок Дэвиса. Я был очень рад, что смогу играть и представлять свою страну здесь, в Мадриде, перед домашней публикой. Но иногда все происходит не так, как хочется, и приходится преодолевать трудности. Это очень тяжелый удар, но нужно выстоять и вернуться сильнее.

Сейчас я в полном порядке, симптомы очень слабые, посмотрим, как будет дальше.

Огромная поддержка всей команде, я буду болеть и смотреть по телевизору. И спасибо всем вам за поддержку», — написал Алькарас в Instagram.

Турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря 2021 года и пройдет в трех городах: Мадриде, Турине и Инсбруке. Сборная Испании на групповом этапе сыграет с командами России и Эквадора.