Камельзон раскритиковал новый формат Кубка Дэвиса

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон недоволен новым форматом Кубка Дэвиса.

«Старая система — лучшая. Я бы ни за что ее не менял, — приводит слова тренера «Чемпионат». — Это всегда было супер, переполненные трибуны. Новый формат мне не нравится, но не я хозяин, это просто мое мнение. Формат расплывчатый, не имеет нужной концентрации.

Не особо понятно, как делались группы в Кубке Дэвиса. С какого бодуна мы попали на Эквадор? Есть же разница — играть с испанцами и эквадорцами. Это еще нужно сказать спасибо, что не будет Надаля. А вдруг он проснется, возьмет ракетку и пойдет играть? Чего делать будем?" — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Мужская сборная России сыграет на Кубке Дэвиса с Испанией и Эквадором. Страну будут представлять теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.