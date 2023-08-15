Звезды WTA-тура ополчились на организаторов турнира в Монреале из-за безумного расписания.

Не секрет, что календарь у теннисистов — один из самых напряженных в профессиональном спорте. АТР и WTA проводят турниры на протяжении 10 месяцев с начала января по конец октября, плюс ряд спортсменов играют за сборные чуть ли не до декабря.

И если ты не суперзвезда уровня первой двадцатки, то для того, чтобы заработать призовые и рейтинг, выходить на корт нужно как можно чаще. К тому же расписание теннисных турниров зависит от погодных условий — иногда даже на «Больших шлемах» дождь вносит сумятицу в планы организаторов, вспомните хотя бы недавний Уимблдон. Но завершившийся в минувшие выходные турнир WTA в канадском Монреале удивил даже привычных к многому болельщиков и теннисисток.

Людмила Самсонова. Фото USA Today Sports

Это непрофессионально

В Монреале всю неделю шел дождь, из-за чего все расписание полетело в тартарары уже на старте. Одни теннисистки выходили на корт ночью, другие играли по два матча в день. Конечно, это не могло понравиться ни тем ни другим. На выходе претензий к организаторам из всех спортсменок, дошедших до полуфинала, не оказалось только у выигравшей титул американки Джессики Пегулы. Которой повезло избежать накладок.

А вот ее соперница по решающему матчу россиянка Людмила Самсонова волей календаря и организаторов вынуждена была сыграть четыре встречи за три дня. В пятницу она провела тяжелейший матч третьего раунда против второй ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии, а затем вышла на корт уже в четвертьфинале против Белинды Бенчич из Швейцарии.

В субботу Самсоновой не удалось закончить полуфинал с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, и волевую победу пришлось ковать уже в воскресенье. В результате между завершением этого матча и началом финальной игры против Пегулы у Людмилы было на восстановление меньше двух часов! Ничего удивительного, что Пегула легко победила, отдав россиянке только один гейм.

— Мне бы хотелось иметь больше времени на восстановление, но организаторы сказали, что это невозможно, — рассказала Самсонова после финала. — У меня не было времени, потому что я была в кабинете физиотерапевта, пытаясь забинтовать все тело, а на это уходит один час. Если вы знаете, что будет дождь, вы должны составить нормальное расписание. В следующий раз нужно постараться сделать все возможное, чтобы не играть два матча в один день.

Еще решительнее в адрес организаторов высказалась и Рыбакина, проигравшая полуфинал Самсоновой. Победительница Уимблдона-2022 накануне этого вышла на четвертьфинал с Дарьей Касаткиной почти в полночь по местному времени, и завершила играть почти в три часа ночи. На трибунах к этому моменту остались только самые стойкие болельщики.

— Это первый и, надеюсь, последний раз, когда мы закончили играть так поздно, — пожаловалась Рыбакина. — После игры я приняла душ и немного растянулась. Легла часов в пять, а проснулась в десять. Больше поспать было невозможно. Так что у меня определенно было недостаточно времени на восстановление. А самое худшее, что это повлияет на мою форму в следующие пару недель. Не хочу возлагать вину на организаторов турнира, но мне кажется, что это немного непрофессионально. Надеюсь, в будущем что-то изменится.

На сторону Рыбакиной встала и бывшая первая ракетка мира австралийка Рене Стаббз. Написавшая в соцсетях, что подобное не должно происходить на турнирах такого уровня.

Ига Свентек. Фото USA Today Sports

Трудно две недели играть по ночам

Но громче всех на правах первой ракетки мира высказывалась Ига Свентек. Польская теннисистка давно славится тем, что не стесняется ставить на вид организаторам их промахи в составлении сетки матчей. Только в нынешнем году она была недовольна расписанием на Открытом чемпионате Австралии, турнирах в Риме и Мадриде, а в Монреале начала песочить принимающую сторону уже с третьего круга.

— Мы сегодня сидели на стадионе с 9 утра, — заявила Свентек после победы над чешкой Каролиной Муховой, сохранившей ей лидерство в мировом рейтинге. — Это был удивительный опыт, мы столько раз начинали заново, что я как будто провела три игры за один день.

В итоге Свентек дошла до полуфинала, где проиграла в трех сетах Пегуле. И заявила, что разделяет возмущение Рыбакиной.

— Конечно, мы не можем контролировать погоду, но, возможно, стоит сосредоточиться на том, что полезно для нашего здоровья, — сказала первая ракетка мира. — Мы постоянно путешествуем, и в будущем было бы хорошо сосредоточиться на игроках — особенно со следующего года, когда будет больше обязательных и длинных турниров. Так что я хотела бы как-то решить эту проблему. Во время грунтового сезона, в Риме и Мадриде, я сыграла четыре матча, которые закончились около полуночи или уже после нее. Трудно справиться с тем, что нужно пару недель каждый день играть ночью. Понимаю, что нужно подстраиваться под телевидение и так далее, но я просила у WTA данные о том, смотрят ли люди матчи, которые начинаются после 10 вечера. Мне ничего не дали, но так было бы легче понять, есть ли смысл так поздно играть.

Кстати, вопрос о телевизионных рейтингах действительно интересный, и хотелось бы посмотреть на цифры. Сотрудничество с телевидением очень важно, и иногда даже важнее устоявшихся неписаных правил — вспомните хотя бы, как на Олимпийских играх в Пекине и Токио в плавании поменяли местами сессии. По вечерам спортсмены проводили квалификацию, а утром — финалы, хотя обычно все ровно наоборот. Сделано это было в интересах американских вещателей, которые хотели показывать борьбу за медали в прайм-тайм. Мнения спортсменов, естественно, никто не спрашивал.

Но это удачный пример. А есть и обратные, например проходящий сейчас в Австралии и Новой Зеландии женский чемпионат мира по футболу. ФИФА вложило немало усилий в раскрутку этого турнира, но из-за того, что трансляции идут в не самое удобное время и в Европе, и в Америке, рейтинги у них провальные. И это неизбежно скажется на будущих турнирах.

Поэтому пусть WTA и АТР, являющиеся коммерческими организациями, возьмут цифры и объяснят, ради чего все это и в чем тут выгода. Объяснят Свентек, Рыбакиной, Самсоновой. Болельщикам в Монреале и по эту сторону Атлантики. Борне Чоричу, который в мексиканском Лос-Кабосе тоже играл до трех часов ночи с белорусом Ильей Ивашко. Всем нам. А если выгоды нет, то нужно не городить огород и выгонять теннисистов на корт ночью, а найти выход, который устроит все стороны.