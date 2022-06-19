Медведев снова проиграл финал. Даниилу не везет вторую неделю подряд

Первая ракетка мира не смог победить Хуберта Хуркача из Польши.

Турнир ATP-500 Terra Wortmann Open. Финал

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:1, 6:4

Даниил Медведев вышел в финал травяного турнира на второй неделе подряд. Уимблдона для россиянина в этом году не будет, но и без этого он уже набирал больше очков, чем в прошлом. Хотя тогда как раз на лондонском турнире «Большого шлема» он выступал. На следующей неделе первая ракетка мира еще заявлен в Мальорку, где ему нужно защищать прошлогодний титул. Сейчас же можно было заработать новый, победив Хуберта Хуркача в финале в Галле.

Равный счет в противостоянии Медведева и Хуркача

С поляком Медведев встречался четыре раза и счет в противостоянии равный — 2:2. Впервые теннисисты сыграли год назад на Уимблдоне, где матч растянулся на два дня из-за дождя. Хуберт отыгрался со счета 1:2, победив Даню на траве. В четвертьфинале «мастерса» в Торонто Медведев взял реванш, позже выиграв на всем турнире. Еще одна победа пришла на групповом этапе Итогового чемпионата ATP. Хуркач же сравнял счет в Майями в матче, который стал последним для россиянина перед операцией. И вот теперь круг замкнулся — не Уимблдон, но снова лето, и снова травяное покрытие.

Медведев в Галле не отдал соперникам ни одного сета, хотя и играл на тай-брейке, и отыгрывал брейки. В целом, лидер мирового рейтинга не так уж и плохо смотрится на траве и даже не жалуется на нее. Сначала, конечно, было тяжеловато, но сейчас Даня вроде разыгрался. Хуркач же до финала сыграл несколько упорных матчей — в полуфинале с Ником Кирьосом, где побудил в трех партиях (две из них закончились тай-брейком) и еще раньше с Феликсом Оже-Альяссимом, где тоже дело дошло до тай-брейка. Остается пожелать Хуберту выносливости.

Медведев же был не прочь взять реванш за обидное поражение на Уимблдоне-2021 и набрать еще больше очков за этот короткий травяной отрезок. На вершине рейтинга он будет до конца лета точно, но лишними очки все-таки не бывают.

Хуберт Хуркач. Фото Getty Images

Разгром первой ракетки мира

Первый сет напоминал то, что происходило неделю назад в Нидерландах — счет дошел до разгромных 5:0 в пользу поляка и только небольшое включение Медведева позволило уйти без «баранки». Еще это было приблизительно схоже на игру между Хубертом и Даней год назад на Уимблдоне — в последних двух партиях после перерыва на дождь на второй день Хуркач был заметно сильнее. Подача совсем не помогла Медведеву, хотя в остальных матчах очень даже — за счет этого он отыгрывал брейки и уходил с брейк-поинтов.

Вторая партия началась тоже не в пользу Дани — Хуркач сразу же начал с брейка. После этого тренер россиянина Жилья Севара собрал сумку и ушел с корта. Что это было — обычное поведение, какая-то стратегия или просто эмоции — непонятно, но получилось что-то вроде плохого знака. Медведев после этого боролся, своих подач больше не отдавал, но и брейка никак не смог сделать. Даже борьбы на подаче Хуберта никакой не было — ни разу не дошло до равного счета типа 40:40. Продолжение борьбы — единственный положительный момент финала, но в целом же итог печальный. У поляка отлично работала первая подача, он дал выиграть Дане всего пять очков на приеме, так что заслужил титул.

На следующей неделе Медведев заявлен на турнире на Мальорке, где в прошлом году победил. Если не снимется, то будет третий шанс взять травяной титул в этом сезоне. Обидно, что у первой ракетки мира не получилось в финале на второй неделе подряд. Да, это трава, которая не самая сильная сторона Даниила, но его игра вселяла надежду. Не получилось.