Медведев пробился в финал травяного турнира вторую неделю подряд

В Галле россиянин вышел в первый финал в статусе первой ракетки мира

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Оскар Отте (Германия) — 7:6 (7:3), 6:3

Даниил Медведев уже четыре раза играл в финалах турниров «Большого шлема», выиграл один из них, долгое время входит в топ теннисистов. В конце концов, он россиянин, а теннис — один из немногих видов спорта, в котором представителям нашей страны сейчас можно выступать на крупных турнирах. Теперь же с учетом всех перипетий Медведев снова стал первой ракеткой мира. И хотя на Уимблдон его не пустят, Даня уже вторую неделю подряд выступает на разных травяных турнирах (на следующей неделе он заявлен еще и на Мальорку, где в прошлом году выиграл). В прошлое воскресенье россиянин проиграл в финале теннисисту из третьей сотни рейтинга. Сейчас успешно выполнил задачу выхода в финал уже в Германии.

Обмен брейками и очередной тай-брейк

Соперником Медведева в полуфинале стал 51-я ракетка мира Оскар Отте. Если кто-то ворвался в середине трансляции и удивился, почему это лидера мирового тенниса поддерживали меньше его менее именитого оппонента, не удивляйтесь — немец просто играл дома. Нечасто ему выпадает биться с топ-игроками — вот с Даней он встречался впервые за карьеру. И отчаянно бился за победу, кстати говоря, особенно в первом сете.

Первый гейм матча остался за Отте, хотя ему же досталась почетная роль сразу же заработать двойную ошибку. Потом немец исправился, выбросил укороченный и здорово сыграл у сетки, а Медведев сорвал прием и запустил мяч на трибуну. Дальше Оскар умудрился получить сразу два брейк-пойнта, но не реализовал ни одного. И еще через гейм на приеме та же ситуация — точными хлесткими ударами соперник атаковал россиянина, но тот раз за разом отыгрывался. И только в седьмом гейме удалось побороться на подаче немца Дане — брейка не получилось, но уже хоть что-то.

Даниил Медведев и Оскар Отте. Фото Global Look Press

А ведь неспроста возникли такие вот проблемы на подаче Медведева — в восьмом гейме Даня ошибался, отправляя мяч в аут, а Отте здорово играл у сетки и догонял мячи. В результате — брейк! Но дальше Оскар начал торопиться и нервничать, так что на сетболе на своей подаче выдал ошибку. Медведев не стал так переживать и сделал обратный брейк. А на тай-брейке, до которого все-таки дошло дело, в неплохом стиле укоротил, неплохо подал и, имея тройной сетбол, закрыл партию с первого же раза. Напряженно получилось, ничего не скажешь, но хорошо, что каждый раз Дане удавалось повернуть игру в свою сторону. Дважды он отыграл брейк-пойнты на своей подаче, вернул брейк и победил на тай-брейке.

Первый финал в статусе мирового лидера

Во второй партии все было гораздо проще — теннисисты легко брали свои подачи, иногда даже под ноль, пока дело не дошло до шестого гейма. Болельщики уже начали скучать в ожидании брейка и говорить, что неплохо было бы его сделать, — и Даня ответил на их просьбы. Двойной брейк-пойнт и ошибка Отте привели к росту преимущества Медведева. Оскар хотел было отыграться и даже повел 0:30 на подаче россиянина, но тот выиграл четыре розыгрыша подряд и не дал ему это сделать. А еще через несколько геймов Даниил без проблем завершил матч. И вообще неплохо играл в этой партии, включая подачу там, где это нужно было, — 94 процента на первой подаче в сете!

Сетка у Медведева, как у первого «сеяного», была не такой уж и сложной. Но в финале ему предстоит сыграть либо с Хубертом Хуркачем из Польши, которому Даня проиграл на Уимблдоне в прошлом году, либо с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, с кем он бился на Australian Open. Тогда россиянин отыгрался с 0:2 по сетам и ушел с матчбола. В общем, с любым из теннисистов матч должен получиться упорным. Было бы неплохо выиграть первый турнир в статусе лидера рейтинга ATP.