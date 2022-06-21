Доминика Тима признали порноактером без его ведома. Как секс помогает в теннисе

Недоразумения и реальные случаи взаимопроникновения секса и тенниса.

Странная история произошла на днях в Австрии — выбирайте сами, она про разнузданность европейских нравов или их стукачество на пустом месте. Но в любом случае Запад определенно загнивает.

Мое тело настолько хорошо, что все подумали — мы снимаем фильм

Австрийского теннисиста Доминика Тима заподозрили в съемках порнофильма и вызвали полицию во время его тренировки в Трайскирхене — это городок под Веной. Оказалось, что его соседи услышали громкие крики и стоны и вызвали правоохранителей, которые после приезда констатировали, что Тим просто проводит тренировку. Правда, без футболки.

— Люди не первый раз жалуются. Мое тело настолько хорошо, что все подумали — мы снимаем порнофильм, — посмеялся и заодно подкинул полицейским версию (поосторожнее бы ему с дачей показаний!) 352-й номер мирового рейтинга.

Да, некогда третья ракетка мира сейчас отлетела в четвертую сотню из-за многочисленных травм и долгого восстановления. А еще пару лет назад он убирал Даниила Медведева на пути к US Open.

Сербки настраиваются сексом

Сексуальность и теннис идут бок о бок десятилетиями. Заниматься ли им перед соревнованиями — вопрос индивидуальный, спортсмены в разное время отвечали на него по-разному. Футболистам некоторых латиноамериканских сборных даже запрещали секс во время чемпионатов мира.

В 1985 году в США даже вышла книга «Теннис как сублимация секса: из секретных записей Фрейда», хотя никаких записей о теннисе он, конечно, не вел. Зато сербка Ана Иванович на пике карьеры рассказывала, что настраивается на матчи прочтением его творений. Чем не сублимация?

Другая этническая сербка Анджелина Граовац, выступающая за Австралию, с началом пандемии коронавируса просто ушла в порно — открыла аккаунт на OnlyFans и закидывала туда свои фотографии. Все придумано для того, чтобы поддержать теннисную карьеру. Но, судя по всему, новая карьерная дорожка оказалась более успешной: Граовац почти не играет, в 2022 году она провела семь матчей под эгидой ITF и все проиграла.

Анджелина Граовац. Соцсети Анджелины Граовац

Стоны во время матча

В апреле 2017 года матч «челленджера» во Флориде Sarasota Open был прерван настоящими женскими стонами. Сначала предполагалось, что у кого-то включился телефон со взрослым контентом, но затем стало понятно — в доме рядом с кортом занимаются любовью. Игравший против американца Митчелла Крюгера его соотечественник Фрэнсис Тьяфу даже крикнул: «Вам не может быть так хорошо!» Особенно умилительно выглядят лица болбоев и детей, которым дамы в годах советуют зачем-то закрыть уши.

Интересно, что Тьяфу настолько взбодрился ситуацией или своей шуткой, что в итоге выиграл турнир.

Предложение для Петкович и Родионовой

Пару лет назад немка Андреа Петкович (корни, кстати, тоже прослеживаются) откровенно порассуждала в авторской колонке о развлечениях для теннисистов:

— Наркотики исключены из-за антидопинговых правил, алкоголь замедляет восстановление организма. Остается секс, но у меня для него либо нет способностей, либо я слишком ленива, так что для меня это редкость.

Впоследствии, когда зашел разговор о завершении карьеры Петкович, один из болельщиков в соцсетях ей посоветовал:

— Снимайся в порно, если с теннисом не получится!

— Наверное, надо быть ко всему открытой, — философски ответила Петкович.

Андреа Петкович. Фото Global Look Press

Но круче всего ворвалась в дискуссию еще одна австралийка, но с российским прошлым — Арина Родионова:

— А он предлагает? Дай ему мой номер тоже, а то тенниса в последнее время не хватает на оплату счетов? — написала Арина.

Томич нашел нового тренера

Еще один порногерой-теннисист — Бернард Томич, снова австралиец с балканскими корнями. В начале прошлого года он начал встречаться со звездой OnlyFans Ванессой Сьеррой, а затем даже разразился таким интервью:

— Она помогает мне с некоторыми вещами, и нам удалось выиграть восемь матчей. Неплохо. Это новая тактика на 2021-й.

Не буду говорить, как именно она мне помогает. Это секрет. Не буду рассказывать советы. Хорошо женушке, хорошо и мне. Такие дела, — сказал Томич.

Томич даже снялся в любительском порновидео. Правда, в середине года он в порыве гнева сломал ноутбук своей избранницы, а уже к концу признался, что об этом он жалеет больше всего, но скорее из-за резонанса, а не плохой актерской игры.

Ванесса Сьерра и Бернард Томич. Соцсети Ванессы Сьерры

В начале карьеры Томич выигрывал юниорские турниры Большого шлема. Сейчас он занимает 428-е место в мировом рейтинге.

Король Ричард

Отец Серены и Винус Уильямс Ричард и вовсе персонаж из мифов и легенд древней Америки, по крайней мере ее черных районов. За свою жизнь он сменил трех жен (сестры-теннисистки — дочери от второго брака), но продолжает бурную сексуальную жизнь даже в 80 лет. Буквально вчера старшая дочь Ричарда предложила отцу сняться в реалити-шоу — ранее про него уже сняли фильм «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли. Героический байопик, конечно, с элементами расизма, подъема с низов и тому подобного.

Винус, Ричард и Серена Уильямс. Фото Global Look Press

Пикантность заключается в том, что Ричард и его нынешняя супруга Лакейша уже давно находятся в бракоразводном процессе, а муж подал на жену иск в связи с продажей дома без его ведома. Однако, как пишут британские СМИ, в материалах дела написано, что 9 января «у пары был секс». А уже 10 января Лакейша забрала заявление. Завидовать будем, как говорится в известном анекдоте.