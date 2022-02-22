Джокович вернулся в тур, но может покинуть трон. Медведев готов стать первой ракеткой мира уже через неделю

Новак прошел первый круг на турнире в Дубае, но это пока не гарантирует ему лидерства в туре.

Пока мир потихоньку отходит от Олимпиады в Пекине с Бин Дун Дунями, Новак Джокович ярко вернулся в тур после австралийского антиковидного скандала. В первом круге турнира в Дубае Ноле уверенно одолел молодого и перспективного итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:3, 6:3. Его движения по корту, как всегда, были идеальны, но, пожалуй, в этот раз он был немного агрессивнее. Судя по игре Новака, он в полном порядке. Осталось только играть и забирать дальше титулы. Только с этим возможны проблемы.

На прошлой неделе все еще первая ракетка мира дал интервью BBC, в котором заявил, что не станет вакцинироваться и даже может пропустить «мейджоры», если прививка от коронавируса станет обязательным требованием для участия в них. Он добавил, что все же надеется на изменение требований к вакцинации на некоторых турнирах.

«Да, это цена, которую я готов заплатить. Я никогда не был против вакцинации, но всегда поддерживал свободу выбора, что делать со своим организмом», — сказал Джокович. «Быть в гармонии со своим телом» для него важнее, чем стать лучшим из лучших теннисистов за всю историю.

Рекордные титулы Надаля

До Открытого чемпионата Франции по теннису в календаре присутствуют еще пять серьезных турниров категории «мастерс»: Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид и Рим. Только в одном из них Джоковичу нужно защитить серьезные очки — римский финал. Но президент НОК Италии Джованни Малаго высказался против участия не привитого от ковида серба в итальянском «мастерсе»:

«Справедливо ли, чтобы Джокович принимал участие в римском турнире? Абсолютно нет. Ежедневно я получаю десятки мейлов, в которых мамы и папы негодуют, почему их дети, не имеющие green pass (то же самое, что у нас QR-код о вакцинации. — Прим. «СЭ»), не могут заниматься спортом. Объясните мне, почему чемпион может это делать, находясь в точно таком же положении».

Таким образом, условия, в которых Новак может заработать хоть какие-то очки, постепенно ужесточаются. Спасибо, что хоть в Дубай пустили. А вот что касается рекордных ТБШ, то благодаря победе Надаля в финале Australian Open он имеет на один титул больше, чем остальные участники «Большой тройки». С принципиальным Джоковичем и, кажется, уже закончившим карьеру Федерером у Рафы очень хорошие шансы на еще один титул в этом году — его излюбленный «Ролан Гаррос». Конечно, со счетов нельзя сбрасывать «молодежь» в виде Медведева, Циципаса, Зверева и Берретини, но, если Рафа будет стабильно показывать тот теннис, который был в Мельбурне, еще один «Шлем» у него в кармане. Не зря же звание «король грунта» принадлежит именно великому испанцу.

Так кто первая ракетка мира?

В живом рейтинге ATP Даниил Медведев является первой ракеткой мира: у него 8480 очков против 8465 у Джоковича. Все решится по окончании текущей недели. Даня на турнире в Акапулько, где собрался, кажется, почти весь теннисный бомонд: Надаль, Циципас, Зверев, Берретини и даже Изнер. Выиграть его сложнее, чем в Дубае, где выступает Ноле. Если два лучших теннисиста мира выиграют свои соревнования, выше по рейтингу станет Даниил.

В любом случае заветное звание первой ракетки мира рано или поздно перейдет от серба к другому игроку, вопрос только времени. Только вот Даниил вакцинирован, а значит, турниров, на которых можно заработать очки, больше. И хоть Медведев сказал, что может пропустить «Ролан Гаррос» ради какого-нибудь грунтового турнира в Москве (такового пока нет) и отныне будет играть только ради себя, семьи и страны, пока поставстралийский монолог россиянина воспринимается все же как эмоциональная реакция на уж очень плохое отношение зрителей в Мельбурне к нему. Как говорится: поживем — увидим.

Сам Медведев не скрывает, что хотел бы стать именно тем теннисистом, который прервет 16-летнее доминирование игроков «Большой тройки» (плюс Маррей) на первой строчке мирового рейтинга ATP:

«Никогда не знаешь, что произойдет. Может быть, через пять лет, может быть, через два года или через несколько недель, но кто-то станет новой первой ракеткой мира. 16 лет эти четверо игроков занимали первую строчку, но когда-то это изменится. И, конечно, каждый хочет стать первым, кто нарушит их доминирование, и как можно дольше там задержаться. Я не чувствую себя каким-то лидером, но здорово первым преодолевать некоторые рубежи. Можно сказать, что это хорошая строчка для портфолио. А вообще я просто хочу и дальше показывать хороший теннис».

In 5 years, 2 years, or the next few weeks ?@DaniilMedwed on a potential new World No. 1 after 16 years... pic.twitter.com/saOgJQUBfS — Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2022

Добавит ли Даниил в свое портфолио новую строчку или нет, мы узнаем в это воскресенье, если Даня и Ноле дойдут до своих финалов. А пока можно посмотреть матч первого круга Акапулько, где Медведев сыграет с французом Бенуа Пэром уже завтра — в три часа ночи по московскому времени.