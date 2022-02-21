На этой неделе седьмая ракетка мира постарается закрепить свой успех на турнире в Дубае.

В воскресенье Андрей Рублев обыграл Феликса Оже-Альяссима в финале Open-13 в Марселе и взял девятый титул в карьере. Очень важная победа для 24-летнего россиянина по двум причинам. Во-первых, Рублев выиграл турнир впервые с марта прошлого года и наверняка получит дополнительную уверенность в своих силах, которой в последнее время ему не хватало. Во-вторых, он продемонстрировал, что умеет вытаскивать матчи на характере, когда ничего не получается.

Так, в Марселе Андрей уступал Ришару Гаске 2:5 в решающем сете, отыграл брейк в матче с Лукой Пуйемом, упустил ощутимое преимущество во втором сете финальной встречи, но на тай-брейке все же дожал полуфиналиста Australian Open-2022. Плюс в Марселе Рублев победил в паре с украинцем Денисом Молчановым, оформив чемпионский дубль. В разговоре с «СЭ» теннисист рассказал о физическом состоянии, целях на сезон и отношении к зимней Олимпиаде.

Победу в Марселе завоевал в буквальном смысле этого слова

— В Марселе вы выиграли самый сложный титул в карьере?

— Трудно сказать однозначно. Любой турнир, где удалось дойти до финала, сопровождался для меня трехсетовыми матчами или играми, где я уступал по ходу встречи и приходилось показывать невероятный уровень, чтобы пройти дальше. Или бывали матчи, когда я вообще не мог попасть в корт. От слова «совсем». В таких ситуациях очень тяжело играть с менее рейтинговыми игроками. Им нечего терять, они действуют раскрепощенно. Мне же всегда надо защищать рейтинговые очки. Так что сложности есть всегда. Турнир в Марселе не исключение. Где-то мне повезло, где-то приложил очень много усилий, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Можно смело сказать, что титул удалось завоевать. В буквальном смысле этого слова.

— Финал против Оже-Альяссима — самый качественный матч за неделю?

— Да. И мне кажется, что финал получился очень зрелищным, болельщики получили удовольствие. Было много длинных розыгрышей, красивых комбинаций, преимущество переходило от одного игрока к другому. Во второй партии я вроде бы ушел в отрыв, но Феликс смог вернуться в игру. Рад, что на тай-брейке я обошелся без ошибок.

— По ходу этого матча вы демонстрировали отличный глубокий прием, агрессивно играли справа, оказывали давление на бэкхенде. В идеале надо всегда так играть?

— Честно, хотелось бы играть еще лучше. Даже чувствую, что могу лучше, свободнее. Но эмоции зачастую переполняют, и это нормально. Надо уметь еще лучше сдерживать себя, чтобы играть без спадов. Чтобы не было моментов, когда я веду с брейком, а в концовке из-за эмоций позволяю сопернику выравнять игру.

— Этот титул придаст уверенности?

— Очень надеюсь на это.

Уровень игры Сафиуллина уже соответствует топ-30

— Роман Сафиуллин преподнес главную сенсацию недели, обыграв в Марселе Стефаноса Циципаса. На ваш взгляд, он способен повторить путь Аслана Карацева и закрепиться в топ-30?

— Конечно. Считаю, что его уровень игры уже соответствует топ-30. Рома всегда был очень талантливым парнем и здорово играл еще с юниорского возраста. Слава богу, что у него нет теннисных проблем. У Сафиуллина суперфизика, он правильно двигается, высокий теннисный IQ. В его случае все упирается в неуверенность в себе. Он почему-то считает, что не умеет это, не умеет то. Постоянно винит себя за неудачи. Когда он сам себе скажет: я крутой, я могу выигрывать титулы, — у него попрет. Хотя он уже на правильном пути, о чем и говорят его победа над Циципасом, очень упорный матч с Оже-Альяссимом. Рома вполне мог обыграть канадца и выйти в финал.

— Помимо одиночки вы еще выиграли титул в паре, сыграв четыре дополнительных матча с Денисом Молчановым. Сильно устали?

— Очень сильно, но если бы играл только одиночку, то устал бы не меньше. В любом случае график был бы тяжелым. Но две победы компенсировали физическую усталость. Меня отпустило, эмоции очень позитивные. При этом прекрасно понимаю, что эта неделя может сложиться как угодно.

— Во вторник вам уже играть в Дубае с Дэниелом Эвансом, которому вы уступили два последних матча. Есть понимание, как прервать серию?

— Мы хорошо друг друга знаем. Каждый из нас понимает, что надо сделать для победы. Я больше переживаю за то, смогу ли вообще попадать по мячику. После длительного перелета и разницы во времени (три часа. - Прим. «СЭ» ).

С Хачановым сыграем в Монте-Карло, с Карацевым — в Индиан-Уэллсе

— Давно знакомы с Молчановым? Когда договорились сыграть в паре?

— Знакомы очень давно. Наверное, с 2013 года. Пару договорились играть в январе. Но это одиночная история. Не скажу, что мы будем постоянно выступать вместе. Мой приоритет — одиночка. Не готов играть пару каждую неделю, на каждом турнире. Это физически истощает. После пары тяжело выходить против физически сильных ребят. Того же Оже-Альяссима или Циципаса. Я должен быть готов к ним на все сто процентов. Морально и физически.

Еще один момент. Например, я проигрываю в одиночном разряде и вместо того, чтобы ехать готовиться к следующему турниру, остаюсь и доигрываю пару. Это пойдет мне во вред.

— Ваши аргументы понятны. А будете ли играть пару в этом году с Кареном Хачановым или Асланом Карацевым?

— Да. С Кареном сыграем в Монте-Карло, с Асланом — в Индиан-Уэллсе. Дальше посмотрим.

— Ваша цель в этом году — быть стабильным и регулярно доходить до четвертьфиналов/полуфиналов?

— Мне хочется выигрывать каждый турнир, в котором принимаю участие, но это нереально. В голове у меня нет задачи, что на этом турнире надо дойти до финала или до полуфинала. Как будет, так будет. Моя цель — каждый день работать на максимуме, улучшать свои слабые места.

Если бы у меня было время, то я следил бы за всеми событиями Игр-2022

— Удалось посмотреть Игры-2022 в Пекине?

— Почти нет. Был момент, когда мы пили кофе с тренером на турнире в Роттердаме. Сидели в лобби отеля и следили за скелетоном, обсуждали нюансы. Хотя до этого я никогда в жизни не видел трансляции этого вида спорта.

— А вообще есть любимый зимний вид спорта?

— Хоккей, хотя из-за своего графика я не посмотрел ни одного матча на Олимпиаде. Знаю, что наши парни дошли до финала, но не знаю, как сыграли с финнами.

— К сожалению, проиграли.

— Обидно. Понятно, что если бы у меня было время, то я следил бы за всеми событиями Игр. Все-таки это главный старт четырехлетия в зимних видах спорта.

— Один из самых ярких моментов Игр-2022 — объятия фристайлистов украинца Александра Абраменко и россиянина Ильи Бурова. Вы также сыграли пару с украинским теннисистом и выиграли турнир. Радует, что спорт вне политики?