Медведев выиграл еще один турнир. Для Даниила это шестой трофей за год

Команда Европы, которую возглавлял лучший теннисист России, легко выиграла в Бостоне Кубок Лейвера

Командный турнир Laver Cup

Сборная Европы — Сборная остального мира — 14:1

К Кубку Лейвера можно относиться по-разному. Некоторые его недолюбливает за то, что он занимает место в официальном календаре, смещает другие турниры и притягивает к себе лучших игроков тура, не давая рейтинговые очки. Другие же обожают наблюдать за выставочностью этого соревнования: командная игра, настоящие эмоции и поддержка от людей, которые вне корта TD Garden вообще-то твои прямые конкуренты.

В этом году команда Европы разнесла в пух и прах сборную мира со счетом 14:1. Такой огромной разницы между соперниками не было ни разу за всю историю турнира. Не дожидаясь трех остальных матчей финального дня, Андрей Рублев и Александр Зверев в нелегком поединке одолели Райли Опелка и Дениса Шаповалова (6-2, 6-7 (4), 10-3) и принесли победные очки сборной Европы. Хорошие друзья в туре, выросшие вместе, Андрей и Саша первыми и подняли кубок Лейвера над головой.

Где интрига, Зин?

Почему европейская сборная выиграла с таким разгромным счетом, учитывая отсутствие Федерера, Джоковича и Надаля? Ответ прост: даже без «большой тройки» в команде Европы сейчас по-настоящему сильнейшие игроки тура. Сборной мира лишь единожды удалось нанести ответный удар: Шаповалов и Изнер одолели Зверева с Берреттини. Саша тогда у сетки сказал противникам, что это будет последнее очко, которое они смогут заработать — так и произошло. На эту реплику немца Джон Макинрой, капитан команды мира, отреагировал немного эмоционально (см. ниже, переводить не будем, все и так понятно).

McEnroe: «Fuck this guy.»



Isner: «He said that? Fuck him...»



Schwartzman: «What did he say?»



McEnroe: «He said that's the last point we're gonna win.»



Opelka: «He also said he's innocent.»



McEnroe: «Yeah, good point.»



h/t @tennisems #LaverCuppic.twitter.com/NPJ2IpTAxq — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 25, 2021

Победа европейских теннисистов была ожидаемой, но все же хотелось получить чуть больше сопротивления, хоть матчи нельзя назвать легкими. К удивлению большого количества фанатов Ника Кириоса, ему не удалось одолеть Стефаноса Циципаса. Статистика австралийца против действующих Топ-4 удивляет — 2:0 против Джоковича, 2:0 против Медведева, 2:1 (учитывая матч на Кубке Лейвера) против Циципаса и 4:3 против Зверева. Видимо, в этот раз разговоры о желании завершить карьеру в скором времени имеют под собой какие-то основания.

Самой яркой стала встреча Изнера со Зверевым. Здесь была и командная тактика (все ребята во время перерывов между геймами столпились вокруг Саши и что-то ему советовали), и интрига, и даже подсказки Федерера. Этот матч стал единственным из десяти на Кубке Лейвера-2021, результат каждой партии которого определялся на тай-брейках.

«You're doing great on the return.»



Team Europe working together to decipher the John Isner serve for teammate @AlexZverev.#LaverCup pic.twitter.com/OIrXGDucpF — Laver Cup (@LaverCup) September 25, 2021

Изнер хорошо известен своей сильной подачей, и как раз с ней у Зверева возникли проблемы во втором сете. Вот как описал Саша эту ситуацию: «Вся моя команда говорила мне отойти как можно дальше на приеме, а Роджер говорил мне играть ближе к сетке. Я растерялся, — засмеялся Зверев. — Я не знал, кого слушать. Слушать ли восемь человек на скамейке запасных или Федерера, у которого в арсенале 20 титулов «Большого шлема»?»

Дебют Медведева и Рублева удался

Впервые за четыре года проведения Кубка Лейвера кто-то из теннисистов навесил «баранку». И сделал это никто другой, как недавний победитель US Open Даниил Медведев в матче против Дениса Шаповалова (6:4, 6:0). Рублев тоже успешно провел последние три дня: выиграл одиночку против Шварцмана и дважды пару, тем самым став лучшим парником на турнире. Ребята быстро привыкли к командной среде и уезжают из Бостона с прекрасными воспоминаниями. Рублев даже сказал на пресс-конференции, что завоевание трофея на Кубке Лейвера наряду с Олимпийскими играми было одним из самых эмоциональных моментов в этом году.

В целом атмосфера в сборной была супер-дружелюбной: абсолютно все после победы промокли в фонтане из-под шампанского. На правах завсегдатая соревнований лидером по большей части выступал Саша Зверев. Никаких конфликтов между Циципасом и Медведевым или Циципасом и Зверевым, как многие того ожидали, замечено не было. Надеемся в следующем году увидеть их выступление в паре. Отметим, что Рублева признали самым веселым членом команды. Стефанос даже не ожидал, что Андрей может таким быть.

Брызги шампанского и хобби Циципаса

После того, как прошло награждение, и все уже нафотографировались друг с другом и кубком Лейвера, было принято решение сыграть выставочный парный матч: Медведев — Рууд против Оже-Альяссима и Шварцмана. Закончилась встреча победой вторых, но Даня предупреждал еще на старте соревнований, что он не горит особым желанием играть пару — не очень он в этом хорош. Тем не менее матч получился забавным, немного с нарушением правил, но это Кубок Лейвера — какая разница, как играть, если это уже ничего не решает?

Во время этой встречи Андрей Рублев сидел в обнимку с Бьорном Боргом в футболке с надписью: «Moscow» и попивал газировку, а Стефанос Циципас практиковался в своем хобби — фотографировании. Чуть позже грек показывал сделанные кадры капитану команды Европы. На них, кстати, был соло Медведев.

Ажиотаж зала при наведении камеры на Федерера, конкуренция Макинроя и Борга, взаимодействие Даниила со зрителями — все эти детали приносят невероятное удовольствие поклонникам тенниса по всему мира, кто бы что ни говорил о Кубке Лейвера. А вот стоит ли ради него отменять другие турниры в календаре, которые пересекаются с ним по датам, о чем говорил Макинрой, — вопрос открытый.