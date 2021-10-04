Звереву грозит дисквалификация из-за обвинений в насилии. В ATP все-таки начали расследование

Через год после выхода первых обвинений со стороны бывшей девушки звездного спортсмена теннисные власти все-таки решили проверить ее слова.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) вняла многочисленным призывам и начала расследование обвинений в домашнем насилии, которые неоднократно озвучивала бывшая девушка Александра Зверева. Фотомодель российского происхождения Ольга Шарыпова на протяжении последнего года многократно утверждала в СМИ и соцсетях, что теннисист, представляющий Германию, много раз избивал и оскорблял ее, в том числе в отелях во время официальных турниров. Зверев называет все эти рассказы ложью, но удар по репутации одной из звезд ATP-тура и олимпийского чемпиона все равно нанесен очень серьезный. И коммерческие партнеры организации явно не восторге от постоянного хейта в адрес Александра. К тому же у Шарыповой появились последовательницы — обвинения в абьюзе начали сыпаться и на других элитных теннисистов.

Обвинения серьезны, и мы обязаны их рассмотреть

— Против Александра Зверева выдвинуты серьезные обвинения, и мы обязаны их рассмотреть, — говорится в заявлении ATP-тура. — Мы надеемся, что расследование позволит установить факты и определиться с дальнейшими действиями. Как мы понимаем, Зверев не против расследования и отрицает все обвинения. Также мы будем отслеживать, как будет развиваться ситуация с предварительными запретами, которые Зверев получил в немецком суде.

В немецкий суд Александр обратился в конце августа этого года, после того как портал slate.com обнародовал новую порцию обвинений Шарыповой в адрес своего бывшего бойфренда. Суд потребовал от американского сайта удалить скандальную статью до завершения слушаний, но это не имело никакого смысла, поскольку все рассказы Ольги уже разлетелись по свету. Однако суд — это долгая песня, тем более что сама Шарыпова в правоохранительные органы почему-то не обращается, иск о клевете подал только теннисист. Между тем Зверев вынужден отвечать на вопросы о якобы имевшем место абьюзе почти на каждой пресс-конференции, и ATP-тур давно призывали отреагировать на эту ситуацию.

Конечно, Ассоциация теннисистов-профессионалов не прокуратура, и в ее функции не входит защита женщин от домашнего насилия. Однако большие спортивные лиги (и не только они) очень пекутся о своей репутации. И в их истории уже были случаи, когда игрок получил бан не за допинг и не за выходки на спортивной площадке, а за «поведение, несовместимое с ценностями организации». Например, в 2014 году НХЛ отстранила на неопределенный срок российского хоккеиста Вячеслава Войнова, которого подозревали в домашнем насилии. Причем это случилось за четыре года до вердикта суда, который оправдал спортсмена. А Японская федерация плавания недавно вообще отстраняла капитана национальной сборной Дайя Сэто за супружескую неверность.

Любила этого человека

В чем же обвиняют Зверева? Если кто-то пропустил, напомню, что этот русскоязычный теннисист был знаком с Ольгой Шарыповой с детских лет — она в прошлом тоже была теннисисткой и только потом стала моделью и уехала жить на Запад. В 2019-м у Александра и Ольги был бурный роман — девушка сопровождала теннисиста на многих турнирах. Однако затем пара рассталась, у Зверева появилась другая женщина — с ней у него тоже не получилось долгих отношений, несмотря на рождение ребенка. На недавнем US Open Александр несмешно шутил о том, что у него сейчас нет девушки и он берет в свою постель только теннисную ракетку. При этом более года Ольга в красках рассказывает, как была жертвой семейного насилия со стороны Зверева в гостиничных номерах.

По словам девушки, Зверев нападал на нее, в частности, 23 августа 2019 года накануне Открытого чемпионата США. Девушка предъявила журналистам CNN скриншоты своих сообщений подругам в Whatsapp, якобы подтверждающие, что она, спасаясь от насилия, выбежала из номера на улицу босиком, а Зверев выбросил все ее вещи за дверь. Шарыпова сообщала, что Александра разозлило ее позднее возвращение с прогулки, после чего он начал бить свою подругу головой о стену и душить подушкой. На вопрос, почему Ольга сразу не обратилась в полицию, она ответила, что «любила этого человека и не хотела создавать для него проблемы».

В интервью журналу Racquet Magazine Шарыпова сообщила, что Александр однажды ударил ее по лицу в гостинице в Женеве. После этого Ольга пыталась совершить самоубийство. Правда, в итоге все-таки передумала. Журналистам Racquet Magazine девушка предъявила фотографии синяков на ее лице и руках, якобы сделанные после побоев бойфренда. Порталу slate.com 24-летняя фотомодель рассказывала об избиениях во время турнира в Шанхае. На нем Александр действительно играл с царапинами на шее, что Ольга и приводит в качестве доказательства насилия с его стороны — дескать, Шарыпова отбивалась от насильника и своими ногтями разодрала ему кожу.

Заразительный пример

В общем, в рассказах Шарыповой фигурируют как минимум три эпизода рукоприкладства — и за любой из них в США или Германии можно схлопотать тюремный срок. В случае с ATP-туром признание Зверева виновным автоматически будет означать отстранение от выступлений на длительный срок. Какой именно — сказать сложно, но убытки теннисиста точно будут исчисляться миллионами. Если же выяснится, что все избиения — плод фантазии девушки, тогда это повод для подачи исков о защите чести и достоинства к Шарыповой и к СМИ, которые публиковали ее слова. При этом надо понимать, что расследования в подобных делах всегда крайне осложнены, поскольку свидетелей у семейных конфликтов, как правило, нет.

Между тем у Ольги уже появились последовательницы. На прошлой неделе обвинение в домашнем насилии против бразильского теннисиста Тиагу Зайбота Вилда выдвинула его бывшая подруга Тайана Лима. Девушка утверждает, что спортсмен запрещал ей общаться с посторонними мужчинами, запрещал надевать бикини на пляж и даже не одобрял длинные ногти. Однажды, разозлившись на Тайану, теннисист избил девушку, обозвав ее сукой, шлюхой, мусором и тупицей. Не исключено, что в ближайшем будущей ATP-туру придется разбираться и с этой историей.