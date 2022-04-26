Французский теннисист устроил скандальный стриптиз на корте. Он хотел отомстить публике

Бенуа Пэр играет ради денег, плюется на корте и называет соперников дохлыми крысами.

В большом теннисе игроки не привыкли скрывать эмоции. Не согласен с решением судьи? Ругайся с ним, как Даниил Медведев, употребляя выражение small cat. Не можешь сдержать злобы или раздражения? Швыряйся ракетками, как Андрей Рублев или Новак Джокович. Болельщики освистывают тебя? Можно ответить им, сняв в знак протеста шорты, как Бенуа Пэр. Француз в сочетании с неплохой игрой на корте не стесняется в выражениях и привык открыто высказывать свою точку зрения по любому поводу. И образ плохиша с огромной бородой помогает Бенуа выделяться на общем фоне.

Деньги стоят того, чтобы слыть придурком

Имидж Бенуа Пэра запоминается с ходу благодаря бороде теннисиста — она у него внушительная и черная. В 2020 году француз несколько раз перекрашивал свои волосы, причем в один день — даже дважды. Во второй раз его волосы стали розовыми.

К 2021 году Пэр уже успел побывать в двадцатке рейтинга ATP, но потом у него было несколько неудачных сезонов. Столкнувшись с психологическими проблемами, Бенуа одновременно жаловался на жесткие меры безопасности на турнирах и угрожал отказаться от выступлений. А после вылета в первом круге с соревнований в Монте-Карло теннисист и вовсе разбушевался.

— Если честно, мне ******* (наиболее близкое слово «наплевать». — Прим. «СЭ») на этот матч, — говорил тогда Пэр. — Просто невозможно больше играть на этом кладбище, все игроки думают точно так же, но я единственный, кто может об этом заявить. Теннис больше не приносит мне ничего хорошего. Какой кайф сейчас выступать? Дохлым крысам, конечно, нравится, они много тренируются. Но я же знаю, каким бывает настоящий тур, знаю, какая атмосфера бывает в Монте-Карло. А что мы видим в этом году?

В марте в Буэнос-Айресе Бенуа поругался с судьей — ему показалось, что соперник не попал в линию, так что очко ему засчитывать не надо. Рефери был против. Тогда француз демонстративно плюнул на корт и отказался продолжать играть, пока к нему не подойдет супервайзер. Тот сказал спортсмену, что так делать нельзя — ковидные ограничения, на что Пэр отметил, что он плевал и на коронавирус. После той истории спортсмен написал в социальных сетях: «В конце концов, это стоит того, чтобы быть придурковатым» и приложил скриншот, подтверждающий, что за карьеру он заработал 8,5 миллиона долларов.

Спустя неделю Бенуа пожаловался, что тур стал «грустным, скучным и нелепым» из-за отсутствия зрителей и вынужденного нахождения в номере, кроме времени, занятого тренировками или матчами. А после проигрыша Стефаносу Циципасу в Акапулько порадовался, что проиграл в первом круге и теперь может расслабиться и выбраться из «пузыря». Через несколько дней Пэр снова вылетел, но уже с турнира в Майами, и саркастически предложил дисквалифицировать его за недостаточное усердие.

Гордится тем, что играет ради денег

В последнее время Пэр играет практически каждую неделю, хотя часто и вылетает в первом круге. «Зачем себя мучить, чтобы заработать чуть больше?» — риторически спрашивал Бенуа, объясняя, что за победу в турнире платят 30 тысяч долларов, а за первый круг он получает треть этой суммы.

Все это можно объяснить в том числе пандемией — французу пришлось продолжительное время посидеть на изоляции из-за тестов на коронавирус. Сначала на турнире в Гамбурге он получил два положительных результата, правда, сыграть ему все-таки разрешили, так как посчитали остаточным явлением после болезни. Но потом Бенуа попал на ковидный рейс, летевший на Открытый чемпионат Австралии.

— Турнир нормальный, но со мной обошлись дерьмово. Я разочарован. Я не подписывался на то, что в итоге получилось. Я подписывался на 14 дней карантина, когда я могу тренироваться. В самолете я никого не видел, по дороге в отель ни с кем не сталкивался, но из-за одного случая на борту меня посадили в строгий карантин. На такое я не подписывался, — прокомментировал ту ситуацию Пэр, заявив, что не нужно организовывать турниры там, где теннисистам не рады.

В конце года француз сказал, что вновь сдал положительный тест на ковид — уже в «250-й раз». Из-за болезни у него начался насморк, а из-за постоянного карантина во всем мире психологически ему очень тяжело.

В нынешнем сезоне Пэр не перестал вести себя вызывающе на корте и в социальных сетях — на ежегодном турнире в Акапулько он разорвал на себе футболку после очередного проигранного очка, но хотел продолжить играть в таком виде. Судья попросил теннисиста переодеться, на что Бенуа только лишь закончил дело и порвал футболку полностью и только после этого отправился за новой.

И вот — новая история. На турнире в Эшториле Пэр проиграл уже десятый матч подряд. Когда француз уходил с корта, болельщики освистали его. В ответ Бенуа приспустил шорты, видимо, намереваясь таким образом уязвить обидчиков. В 2004 году таким же поступком отметился россиянин Марат Сафин — во время матча на «Ролан Гаррос» он вытащил мертвый укороченный и выиграл очко, а потом просто стянул шорты, обнажив свои плавки. Судья вынес ему предупреждение, которое стало уже вторым — до этого Сафин сломал ракетку. После игры Марат говорил, что судьи «пытались уничтожить матч». Хотя за тот инцидент с шортами материально теннисиста так и не наказали.

Дисквалификация Джоковича и «маленький котенок» Медведева

В теннисе неспортивное поведение спортсменов в последнее время в порядке вещей — игроков регулярно наказывают за мат, пререкания с судьей, сломанные ракетки, но они продолжают все это делать. Еще в 2016 году белоруску Викторию Азаренко наказали за неприличный жест — она повернулась к трибунам и согнула руку в локте. А через некоторое время просто разразилась нецензурной бранью.

В четвертом круге US Open-2020 был дисквалифицирован первая ракетка мира Новак Джокович. Сначала серб подвернул ногу и позвал врача на корт, жалуясь, правда, на проблему с плечом. Потом допустил ошибку, приведшую к тройному сетболу соперника, с досады ударил ракеткой по мячу и попал в линейного судью. Сразу же побежал извиняться, но это не помогло. Посовещавшись с супервайзером, главный судья объявил о дисквалификации Джоковича. Это привело к потере всех очков, заработанных на турнире, призовых и к другим наказаниям.

На Открытом чемпионате Австралии этого года отличился Даниил Медведев. В матче против Стефаноса Циципаса после проигранного гейма он наговорил арбитру кучу неприличных слов — указывал судье, что грек постоянно получает коучинг от своего отца.

— Ты тупой? — обратился Даниил к судье. — Его отец говорит в каждом розыгрыше! Ты ответишь на мой вопрос?! Бог мой, ты очень плох! Как ты можешь так плохо работать и быть в полуфинале турнира?! Смотри на меня, я разговариваю с тобой! Если ты его не накажешь, ты будешь, как это сказать... small cat.

Такие истории в теннисе уже становятся обыденностью — не то чтобы в прошлом их было мало, но теперь слишком большую волю эмоциям дает почти каждый второй игрок. Часто матчи становятся увлекательными не столько благодаря игре соперников, но и из-за их словесного противостояния на корте. Это придает теннису элементы шоу, но не всегда позитивно сказывается на репутации спортсменов среди болельщиков и СМИ. Хотя наблюдать за бесплатным стриптизом и прочими выходками, конечно, интересно.