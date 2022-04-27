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Побеждал Сафина и Агасси, играл в странном матче с Кафельниковым. Кто ведет Рублева к победе в турнире «Большого шлема»

Бывший теннисист Фернандо Висенте способствовал взлету Андрея Рублева в мировой топ
Тимур Ганеев
Корреспондент
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Фернандо Висенте и Андрей Рублев.
Фото личные соцсети Андрея Рублева
Фернандо Висенте и Андрей Рублев.
Фото личные соцсети Андрея Рублева
Фернандо Висенте.
Фото Getty Images
Фернандо Висенте.
Фото Getty Images
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Фернандо Висенте — ключевая фигура в карьере второй ракетки России.

Многие топовые игроки, задававшие тон в мировом теннисе в 1990-2000 годах, стали качественными тренерами. Карлос Мойя, Иван Любичич, Себастьян Грожан, Магнус Норман, Майкл Чанг... С перечисленными звездами на корте часто соперничал и наставник Андрея Рублева Фернандо Висенте. Именно после начала работы c испанским специалистом начался стремительный взлет россиянина в теннисную элиту. За пять лет Рублев выиграл 11 титулов, закрепился в топ-10, а по итогам 2020 года Андрей и его наставник выиграли награды ATP — прогресс года и тренер года соответственно.

«Как бы я оценил роль Фернандо в моих успехах? Его роль — основная, — отметил «СЭ» Андрей Рублев. — Когда я стал выступать во взрослом теннисе, он научил меня видеть игру совсем по-другому. Своему прогрессу в профессионалах я полностью обязан Фернандо. У него очень много положительных качеств, которые хочется проецировать на себя».

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Специалист по грунту

Можно смело сказать, что по результатам Андрей давно превзошел своего тренера. За свою карьеру Висенте выиграл три титула ATP в одиночном разряде, победив в Мерано-1999, Касабланке-2000 и Боготе-2001 (все на грунте). Также он трижды доходил до финалов грунтовых турниров и считался настоящим специалистом по этому покрытию. Поэтому неудивительно, что на турнирах «Большого шлема» его лучший результат был достигнут на «Ролан Гаррос». В 2000 году он дошел до четвертого круга, где в тяжелейшем пятисетовом матче уступил Евгению Кафельникову. В середине 2000-го он достиг своей высшей позиции в рейтинге ATP, поднявшись на 29-ю строчку. Развить этот успех Фернандо не удалось. В 2002 году он закончил за пределами топ-50, а затем сосредоточился на парном разряде, где взял еще два титула на грунте: в 2004 году с Энцо Артони (Касабланка) и в 2006-м с Альбертом Мартином (Амерсфоорт). С 2007 года Висенте проводил очень мало матчей в туре, но официально завершил карьеру только в 2011 году.

Фернандо Висенте. Фото Getty Images
Фернандо Висенте. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Тем не менее за годы в профи Фернандо обыгрывал многих сильных игроков своего поколения: Марка Вудфорда, Алекса Коретху, Тодда Мартина, Себастьяна Грожана, Томаса Эквиста, Томми Хааса... В резюме Висенте есть победа и над первой ракеткой мира — во втором круге «мастерса» в Цинциннати ему удалось пройти Андре Агасси. В третьем сете американец не смог продолжать игру из-за травмы.

В 2003 году испанец обыграл Марата Сафина в Санкт-Петербурге. Марат тогда был не в лучшей форме и после череды травм тяжело возвращался в тур (за неделю до этого также уступил в первом круге Юнасу Бьоркману в Мадриде). В этом же году Фернандо выиграл у Кафельникова в Лионе, но тот матч закончился крупным скандалом.

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Слезы мамы, изменения кодекса

Евгений Кафельников хотел завершить карьеру в 2002 году после великой победы на Кубке Дэвиса, но все-таки решил отыграть еще сезон. Возможно, это была ошибка. Впервые за десять лет он не взял ни одного титула, а на «Шлемах» выиграл всего четыре матча.

На турнир в Лион экс-первая ракетка мира приехал после болезненного поражения во втором круге Кубка Кремля от представителя Армении Саргиса Саргсяна. Но Висенте был еще в более разобранном состоянии — более трех месяцев он не мог победить, а серия поражений составляла уже 12 матчей. В рейтинге испанец стоял на 68-м месте, Кафельников на 37-м, но все это не помешало ему одержать уверенную победу над россиянином (6:2, 6:3).

Спустя несколько дней в The Sunday Telegraph вышел материал, в котором говорилось, что букмекеры приостановили прием ставок на этот матч за несколько часов до начала. Причина — подозрительная ставочная активность. На Висенте, считавшимся явным аутсайдером, поставили больше 200 тысяч долларов, в том числе с «меченых аккаунтов».

На следующей неделе Кафельников не смог доиграть свой матч на «мастерсе» в Мадриде, снявшись из-за травмы, а потом нашел в себе силы ответить на неудобные вопросы журналистов: «Это полная хрень, но теперь в раздевалке на меня смотрят как на врага народа, — сказал Евгений. — Даже в моей стране, где я всегда был образцом для подражания, на меня стали так смотреть. Я разговаривал с Фернандо, и он сказал, что его мама из-за этого плачет в трубку. Те, кто заварил эту кашу, должны быть наказаны. В статье говорится, что Кафельников причастен к договорным матчам, и это рвет меня на куски. Я не хочу никак ассоциироваться со ставками».

Глава ATP Марк Майлз тогда заявил, что из отчета супервайзера матча следует, что оба теннисиста играли честно. Ни к Кафельникову, ни к Висенте у организации не было никаких вопросов. Через неделю Евгений завершил карьеру.

В 2018 году британские СМИ вновь подняли эту тему после публикации отчета независимой комиссии, нанятой ITF, ATP и WTA. В нем говорилось о расследовании ATP 2003 года в отношении теннисиста, которого назвали «Игрок Б». На следующий день The Telegraph сообщил, что «Игрок Б» — это Кафельников. По информации издания, крупные ставки на Висенте делал некий Майкл Коммандер, на вопрос про которого Кафельников ответил: «Он не был моим агентом. Он был моим другом. Он бронировал мне билеты и гостиницы. Я до сих пор иногда с ним общаюсь».

Действовавший тогда Кодекс ATP, впрочем, ни Кафельников, ни Коммандер не нарушили. Во-первых, ставки тогда не разрешалось делать только самому игроку, его тренеру или члену семьи (почти сразу после того матча круг лиц, подпадающих под запрет, расширили), а во-вторых, расследованию нужно было доказать, что Кафельников не только знал, но и отдавал инструкции о ставках (этого сделано не было). Сам Евгений назвал эту информацию бредом.

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Первый титул, тяжелые травмы

В 2011 году Висенте начал тренировать в одной из сильнейших испанских академий 4Slam в Барселоне. Первым из наших в 4Slam начал сотрудничать Карен Хачанов, а в 2017 году к ней присоединился Андрей Рублев. До работы с Висенте Рублев был за пределами топ-100, но смог сделать резкий рывок.

Уже в июне 2017 года россиянин выиграл первый титул в хорватском Умаге, где по ходу турнира переиграл действующего чемпиона Фабио Фоньини, а в финале одолел одного из ветеранов тура Паоло Лоренци. В этом же году Андрей впервые обыграл представителя топ-10 — Григора Димитрова на US Open, впоследствии добравшись до четвертьфинала «мейджора». Осенью Андрей дошел до четвертьфинала турнира в Пекине, а закончил первый год под руководством Висенте на 39-м месте.

— Я здорово прибавил по сравнению с прошлым годом, потому что поменял команду и полностью изменил тренировочный процесс, — говорил Андрей официальному сайту ATP. — Я чувствую, что прибавляю каждый день, и это отличное чувство. Нужно просто продолжать бороться. Фернандо старается полностью меня раскрыть. Он объясняет, как мне играть справа, с каких мячей атаковать, а с каких защищаться. А еще как передвигаться и что делать между розыгрышами. Он делает все, чтобы я стал лучше. Раньше я обо всех этих вещах даже не думал и сейчас вижу огромный прогресс.

Фернандо Висенте. Фото Getty Images
Фернандо Висенте.
Фото Getty Images

Позже сам Висенте скромнее оценивал свою работу.

— Это был потрясающий сезон — Андрей дошел до четвертьфинала на US Open, — говорил «СЭ» испанский тренер. — Но, на мой взгляд, тогда это было рановато. Он не был к этому готов.

Действительно, следующий сезон был очень сложным для вундеркинда. После яркого начала (финал в Дохе, третий круг Australian Open-2018) последовал резкий спад. Много поражений, в том числе обидных, как от Алекса де Минаура в полуфинале турнира в Вашингтоне (на тай-брейке второго сета россиянин вел 6-2, но проиграл шесть мячей подряд, а затем и третий сет), отбросили Андрея из топ-50.

В 2019 году Андрей сломал кость в запястье, пропустив более двух месяцев. Но это не помешало ему закончить сезон в топ-25: победа в Кубке Кремля, финал в Гамбурге (ATP-500), победа над Роджером Федерером в Цинциннати, а также блистательное выступление в финальном турнире — Кубке Дэвиса-2019.

— Он очень многое поменял в своей жизни, — рассказывал «СЭ» Висенте в октябре 2019 года. — Стал самостоятельно жить в Барселоне. Он действительно очень сконцентрирован на теннисе — на том, чтобы прибавлять и в игре, и в психологической составляющей. У него и до этого были отличные удары, но зрелости не хватало. А сейчас он вырос и как личность тоже. Когда Андрей впервые приехал в Барселону, я подумал: «О, тут предстоит столько работы!» Он был ребенком, который просто лупил по мячу безо всякого смысла. И нужно было работать над телом — оно совсем не было готово. Поэтому и получил в прошлом году стрессовый перелом позвоночника. Так что сперва нужно было все упорядочить. Он хотел, чтобы все происходило как можно быстрее, но так ведь не бывает. Сначала нужно вырасти — в ментальном и физическом плане, понять как играть.

Висенте здраво размышлял и о целях: «Само собой, он хочет быть в десятке, в шестерке, в пятерке, на самом высоком из возможных мест. Но сейчас он сконцентрирован на работе и на том, чтобы вывести себя на более высокий уровень», — говорил тренер.

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Третий год в топ-10

В 2020 году Андрей выиграл пять титулов, дошел до двух четвертьфиналов на «Шлемах», дебютировал в топ-10 и ATP Finals. Также он стал лидером тура по количеству побед за сезон (41) и по количеству титулов (5), обогнав по этим показателям даже первую ракетку мира Новака Джоковича.

— Больше всего я доволен психологической устойчивостью Андрея в те недели, когда нашей целью было попадание на итоговый, — говорил в конце 2020 года Висенте. — Это было такое напряженное время, а ему удавалось играть на очень высоком уровне. Конечно, я доволен почти всем. Для него это лучший год в плане рейтинга, он выиграл все пять финалов, в которых участвовал, и в целом его игра значительно улучшилась. Я бы назвал этот сезон выдающимся. В период, когда мы не могли соревноваться, Андрей пахал как зверь, и я этим очень доволен. Мне нравилось видеть этот взгляд во время тренировок, видеть, что ему хочется стать лучше в будущем. Это меня очень мотивирует! Благодаря Андрею я стал лучше как тренер. Я многому научился и продолжаю учиться вместе с ним. Думаю, он понимает, что я пытаюсь ему передать, и мы наладили очень хороший контакт. Без него было бы невозможно так долго вместе работать.

Рублев и Висенте получили заслуженные индивидуальные призы ATP по итогам сезона. Одним из важнейших факторов удачного сотрудничества тренер называет дружеские отношения.

Фернандо Висенте и Андрей Рублев. Фото личные соцсети Андрея Рублева
Фернандо Висенте и Андрей Рублев.
личные соцсети Андрея Рублева

— Мы круглый год вместе ездим по турнирам. Мы буквально спим вместе, едим вместе, вместе ходим гулять и тренироваться. У нас должны быть хорошие отношения — иначе никак. Не могу сказать, что Андрей мне как ребенок. Скорее как брат. Мы друзья. И это очень важно, — отмечал Фернандо.

Впрочем, как и во всех отношениях, дуэт сталкивается и с трудностями.

— Я всегда ему честно обо всем говорю, — рассказывал Висенте накануне четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2020 с Циципасом. — Он очень много от себя требует. Он русский. Русский всегда с тобой 25 раз поспорит, а на 26-й признает, что ты прав. Но вообще он очень хороший, честный парень.

В прошлом году Рублев выиграл турнир в Роттердаме, взял золото Олимпиады (в миксте с Анастасией Павлюченковой), а также Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России. А в этом взял уже три титула в одиночном разряде. Из непокоренных целей 24-летнего москвича — победа на «мастерсе», ATP Finals и на турнире «Большого шлема». Никто не удивится, если Андрей и Фернандо покорят эти вершины уже в этом сезоне.

Теннис
Андрей Рублев
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