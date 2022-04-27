Побеждал Сафина и Агасси, играл в странном матче с Кафельниковым. Кто ведет Рублева к победе в турнире «Большого шлема»

Фернандо Висенте — ключевая фигура в карьере второй ракетки России.

Многие топовые игроки, задававшие тон в мировом теннисе в 1990-2000 годах, стали качественными тренерами. Карлос Мойя, Иван Любичич, Себастьян Грожан, Магнус Норман, Майкл Чанг... С перечисленными звездами на корте часто соперничал и наставник Андрея Рублева Фернандо Висенте. Именно после начала работы c испанским специалистом начался стремительный взлет россиянина в теннисную элиту. За пять лет Рублев выиграл 11 титулов, закрепился в топ-10, а по итогам 2020 года Андрей и его наставник выиграли награды ATP — прогресс года и тренер года соответственно.

«Как бы я оценил роль Фернандо в моих успехах? Его роль — основная, — отметил «СЭ» Андрей Рублев. — Когда я стал выступать во взрослом теннисе, он научил меня видеть игру совсем по-другому. Своему прогрессу в профессионалах я полностью обязан Фернандо. У него очень много положительных качеств, которые хочется проецировать на себя».

Специалист по грунту

Можно смело сказать, что по результатам Андрей давно превзошел своего тренера. За свою карьеру Висенте выиграл три титула ATP в одиночном разряде, победив в Мерано-1999, Касабланке-2000 и Боготе-2001 (все на грунте). Также он трижды доходил до финалов грунтовых турниров и считался настоящим специалистом по этому покрытию. Поэтому неудивительно, что на турнирах «Большого шлема» его лучший результат был достигнут на «Ролан Гаррос». В 2000 году он дошел до четвертого круга, где в тяжелейшем пятисетовом матче уступил Евгению Кафельникову. В середине 2000-го он достиг своей высшей позиции в рейтинге ATP, поднявшись на 29-ю строчку. Развить этот успех Фернандо не удалось. В 2002 году он закончил за пределами топ-50, а затем сосредоточился на парном разряде, где взял еще два титула на грунте: в 2004 году с Энцо Артони (Касабланка) и в 2006-м с Альбертом Мартином (Амерсфоорт). С 2007 года Висенте проводил очень мало матчей в туре, но официально завершил карьеру только в 2011 году.

Фернандо Висенте. Фото Getty Images Фото Getty Images

Тем не менее за годы в профи Фернандо обыгрывал многих сильных игроков своего поколения: Марка Вудфорда, Алекса Коретху, Тодда Мартина, Себастьяна Грожана, Томаса Эквиста, Томми Хааса... В резюме Висенте есть победа и над первой ракеткой мира — во втором круге «мастерса» в Цинциннати ему удалось пройти Андре Агасси. В третьем сете американец не смог продолжать игру из-за травмы.

В 2003 году испанец обыграл Марата Сафина в Санкт-Петербурге. Марат тогда был не в лучшей форме и после череды травм тяжело возвращался в тур (за неделю до этого также уступил в первом круге Юнасу Бьоркману в Мадриде). В этом же году Фернандо выиграл у Кафельникова в Лионе, но тот матч закончился крупным скандалом.

Слезы мамы, изменения кодекса

Евгений Кафельников хотел завершить карьеру в 2002 году после великой победы на Кубке Дэвиса, но все-таки решил отыграть еще сезон. Возможно, это была ошибка. Впервые за десять лет он не взял ни одного титула, а на «Шлемах» выиграл всего четыре матча.

На турнир в Лион экс-первая ракетка мира приехал после болезненного поражения во втором круге Кубка Кремля от представителя Армении Саргиса Саргсяна. Но Висенте был еще в более разобранном состоянии — более трех месяцев он не мог победить, а серия поражений составляла уже 12 матчей. В рейтинге испанец стоял на 68-м месте, Кафельников на 37-м, но все это не помешало ему одержать уверенную победу над россиянином (6:2, 6:3).

Спустя несколько дней в The Sunday Telegraph вышел материал, в котором говорилось, что букмекеры приостановили прием ставок на этот матч за несколько часов до начала. Причина — подозрительная ставочная активность. На Висенте, считавшимся явным аутсайдером, поставили больше 200 тысяч долларов, в том числе с «меченых аккаунтов».

На следующей неделе Кафельников не смог доиграть свой матч на «мастерсе» в Мадриде, снявшись из-за травмы, а потом нашел в себе силы ответить на неудобные вопросы журналистов: «Это полная хрень, но теперь в раздевалке на меня смотрят как на врага народа, — сказал Евгений. — Даже в моей стране, где я всегда был образцом для подражания, на меня стали так смотреть. Я разговаривал с Фернандо, и он сказал, что его мама из-за этого плачет в трубку. Те, кто заварил эту кашу, должны быть наказаны. В статье говорится, что Кафельников причастен к договорным матчам, и это рвет меня на куски. Я не хочу никак ассоциироваться со ставками».

Глава ATP Марк Майлз тогда заявил, что из отчета супервайзера матча следует, что оба теннисиста играли честно. Ни к Кафельникову, ни к Висенте у организации не было никаких вопросов. Через неделю Евгений завершил карьеру.

В 2018 году британские СМИ вновь подняли эту тему после публикации отчета независимой комиссии, нанятой ITF, ATP и WTA. В нем говорилось о расследовании ATP 2003 года в отношении теннисиста, которого назвали «Игрок Б». На следующий день The Telegraph сообщил, что «Игрок Б» — это Кафельников. По информации издания, крупные ставки на Висенте делал некий Майкл Коммандер, на вопрос про которого Кафельников ответил: «Он не был моим агентом. Он был моим другом. Он бронировал мне билеты и гостиницы. Я до сих пор иногда с ним общаюсь».

Действовавший тогда Кодекс ATP, впрочем, ни Кафельников, ни Коммандер не нарушили. Во-первых, ставки тогда не разрешалось делать только самому игроку, его тренеру или члену семьи (почти сразу после того матча круг лиц, подпадающих под запрет, расширили), а во-вторых, расследованию нужно было доказать, что Кафельников не только знал, но и отдавал инструкции о ставках (этого сделано не было). Сам Евгений назвал эту информацию бредом.

Первый титул, тяжелые травмы

В 2011 году Висенте начал тренировать в одной из сильнейших испанских академий 4Slam в Барселоне. Первым из наших в 4Slam начал сотрудничать Карен Хачанов, а в 2017 году к ней присоединился Андрей Рублев. До работы с Висенте Рублев был за пределами топ-100, но смог сделать резкий рывок.

Уже в июне 2017 года россиянин выиграл первый титул в хорватском Умаге, где по ходу турнира переиграл действующего чемпиона Фабио Фоньини, а в финале одолел одного из ветеранов тура Паоло Лоренци. В этом же году Андрей впервые обыграл представителя топ-10 — Григора Димитрова на US Open, впоследствии добравшись до четвертьфинала «мейджора». Осенью Андрей дошел до четвертьфинала турнира в Пекине, а закончил первый год под руководством Висенте на 39-м месте.

— Я здорово прибавил по сравнению с прошлым годом, потому что поменял команду и полностью изменил тренировочный процесс, — говорил Андрей официальному сайту ATP. — Я чувствую, что прибавляю каждый день, и это отличное чувство. Нужно просто продолжать бороться. Фернандо старается полностью меня раскрыть. Он объясняет, как мне играть справа, с каких мячей атаковать, а с каких защищаться. А еще как передвигаться и что делать между розыгрышами. Он делает все, чтобы я стал лучше. Раньше я обо всех этих вещах даже не думал и сейчас вижу огромный прогресс.

Фернандо Висенте. Фото Getty Images

Позже сам Висенте скромнее оценивал свою работу.

— Это был потрясающий сезон — Андрей дошел до четвертьфинала на US Open, — говорил «СЭ» испанский тренер. — Но, на мой взгляд, тогда это было рановато. Он не был к этому готов.

Действительно, следующий сезон был очень сложным для вундеркинда. После яркого начала (финал в Дохе, третий круг Australian Open-2018) последовал резкий спад. Много поражений, в том числе обидных, как от Алекса де Минаура в полуфинале турнира в Вашингтоне (на тай-брейке второго сета россиянин вел 6-2, но проиграл шесть мячей подряд, а затем и третий сет), отбросили Андрея из топ-50.

В 2019 году Андрей сломал кость в запястье, пропустив более двух месяцев. Но это не помешало ему закончить сезон в топ-25: победа в Кубке Кремля, финал в Гамбурге (ATP-500), победа над Роджером Федерером в Цинциннати, а также блистательное выступление в финальном турнире — Кубке Дэвиса-2019.

— Он очень многое поменял в своей жизни, — рассказывал «СЭ» Висенте в октябре 2019 года. — Стал самостоятельно жить в Барселоне. Он действительно очень сконцентрирован на теннисе — на том, чтобы прибавлять и в игре, и в психологической составляющей. У него и до этого были отличные удары, но зрелости не хватало. А сейчас он вырос и как личность тоже. Когда Андрей впервые приехал в Барселону, я подумал: «О, тут предстоит столько работы!» Он был ребенком, который просто лупил по мячу безо всякого смысла. И нужно было работать над телом — оно совсем не было готово. Поэтому и получил в прошлом году стрессовый перелом позвоночника. Так что сперва нужно было все упорядочить. Он хотел, чтобы все происходило как можно быстрее, но так ведь не бывает. Сначала нужно вырасти — в ментальном и физическом плане, понять как играть.

Висенте здраво размышлял и о целях: «Само собой, он хочет быть в десятке, в шестерке, в пятерке, на самом высоком из возможных мест. Но сейчас он сконцентрирован на работе и на том, чтобы вывести себя на более высокий уровень», — говорил тренер.

Третий год в топ-10

В 2020 году Андрей выиграл пять титулов, дошел до двух четвертьфиналов на «Шлемах», дебютировал в топ-10 и ATP Finals. Также он стал лидером тура по количеству побед за сезон (41) и по количеству титулов (5), обогнав по этим показателям даже первую ракетку мира Новака Джоковича.

— Больше всего я доволен психологической устойчивостью Андрея в те недели, когда нашей целью было попадание на итоговый, — говорил в конце 2020 года Висенте. — Это было такое напряженное время, а ему удавалось играть на очень высоком уровне. Конечно, я доволен почти всем. Для него это лучший год в плане рейтинга, он выиграл все пять финалов, в которых участвовал, и в целом его игра значительно улучшилась. Я бы назвал этот сезон выдающимся. В период, когда мы не могли соревноваться, Андрей пахал как зверь, и я этим очень доволен. Мне нравилось видеть этот взгляд во время тренировок, видеть, что ему хочется стать лучше в будущем. Это меня очень мотивирует! Благодаря Андрею я стал лучше как тренер. Я многому научился и продолжаю учиться вместе с ним. Думаю, он понимает, что я пытаюсь ему передать, и мы наладили очень хороший контакт. Без него было бы невозможно так долго вместе работать.

Рублев и Висенте получили заслуженные индивидуальные призы ATP по итогам сезона. Одним из важнейших факторов удачного сотрудничества тренер называет дружеские отношения.

Фернандо Висенте и Андрей Рублев. личные соцсети Андрея Рублева

— Мы круглый год вместе ездим по турнирам. Мы буквально спим вместе, едим вместе, вместе ходим гулять и тренироваться. У нас должны быть хорошие отношения — иначе никак. Не могу сказать, что Андрей мне как ребенок. Скорее как брат. Мы друзья. И это очень важно, — отмечал Фернандо.

Впрочем, как и во всех отношениях, дуэт сталкивается и с трудностями.

— Я всегда ему честно обо всем говорю, — рассказывал Висенте накануне четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2020 с Циципасом. — Он очень много от себя требует. Он русский. Русский всегда с тобой 25 раз поспорит, а на 26-й признает, что ты прав. Но вообще он очень хороший, честный парень.

В прошлом году Рублев выиграл турнир в Роттердаме, взял золото Олимпиады (в миксте с Анастасией Павлюченковой), а также Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России. А в этом взял уже три титула в одиночном разряде. Из непокоренных целей 24-летнего москвича — победа на «мастерсе», ATP Finals и на турнире «Большого шлема». Никто не удивится, если Андрей и Фернандо покорят эти вершины уже в этом сезоне.