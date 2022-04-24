Рублев сломил Джоковича в Белграде. Андрею очень важно было выиграть турнир

Российский теннисист одолел первую ракетку мира у него же на родине.

Турнир в Белграде. ATP 250. Финал

Андрей Рублев (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:0

Андрей Рублев, вероятно, одержал важнейшую победу в своей карьере. Дело не только в том, что в финале турнира в Белграде был Джокович, а в моменте, в который он это делает. На фоне всего уимблдонского давления Андрей показал, что способен собраться в нужный момент. Уровень тенниса, который показали игроки, был невероятным. Третий финал в сезоне для Рублева и третий титул.

Пасхальные традиции

Раньше теннисисты встречались лишь единожды — на Итоговом турнире в 2021 году. Тогда легко выиграл Ноле со счетом 6:3, 6:2. Прошло не так много времени, но сколько всего изменилось. Не назовешь настрой Рублева на финал победным. Честно, его слова после полуфинала немного звучали как преждевременная капитуляция: «Мне нечего терять. Я выполнил свою программу-минимум. Новак играет дома, это будет его момент. Лучшее, что я могу сделать, это выступить на своем максимуме».

Но не тут-то было. Есть добрая православная традиция на Пасху — битье яиц. Именно этим способом было определено, кто из игроков будет подавать (Джокович), а кто принимать (Рублев). Не без ошибок Ноле, но в первом сете Андрей выиграл пять геймов подряд. Хорошее качество тенниса, прекрасный форхенд, сфокусированный Рублев — все было хорошо, но в уме нужно было держать, что Джокович имеет некое пристрастие, уж так получается, — проигрывать стартовый сет, а потом выигрывать матч. Так было с Хачановым, к примеру. Но все пошло не по сценарию серба.

Вторая партия — это кульминация матча, потому что тут оба теннисиста проявили невероятное упорство, никто не хотел отдавать и очка. Да, Рублев начал немного ошибаться, чуть поначалу ухудшилось чувство мяча, да Джокович пытался больше вынуждать Андрея использовать бэкхенд. Виртуозные удары, оба изнуряют друг друга — поэтому все дошло до тай-брейка, где на одну сотую Джокович был лучше. Вторая партия за сербом.

О третьем сете говорить много не надо, счет на табло: как оказалось, капитулировал все-таки Джокович. Объективно, после второй партии Новак просто не смог восстановиться, и было понятно, что для Рублева этот матч значил «все или ничего».

Лучший теннис Рублева в сезоне

За один матч Андрей закрыл сразу три гештальта, теперь у него в копилке победа над: а) первой ракеткой мира, б) лично над Джоковичем, в) победа над всеми теннисистами Большой четверки. Создалось впечатление, что финал в Белграде — это не борьба за 250 очков, а самое настоящее сражение за «Большой шлем» или минимум «мастерс»

В этом сражении есть много драмы: Ноле немного жалко. Турнир устроил его брат, на трибунах невероятно поддерживающий сербский болельщик, вся семья и желание доказать, что с ним все нормально после австралийских приключений. Но, видимо, даже такая мотивация не могла помешать Рублеву. Парень выдал высочайший уровень тенниса и стабильности психологии.

На послематчевом интервью игроки обменялись любезностями. Джокович поздравил Рублева с победой: «Андрей — замечательный парень. Пожалуйста, возвращайся в следующем году защитить титул». Россиянин поблагодарил организаторов турнира и публику, потому что она заставила его чувствовать себя как в Москве: «Не знаю даже, что и сказать, ведь ты, Новак, один из лучших теннисистов в истории. Хотел бы я быть таким же великим, как ты, однажды. Это большая честь — играть против тебя. Надеюсь, мы будем чаще встречаться на корте».