«Это дискриминация по национальному признаку». ATP вступилась за россиян после изгнания с Уимблдона

Мужская теннисная ассоциация не согласна с запретом на выступление в Великобритании для игроков из России и Белоруссии.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) неожиданно выступила с резким заявлением в защиту российских и белорусских игроков, которые сегодня были официально отстранены от участия в Уимблдонском турнире — якобы по соображениям безопасности. Подобное решение идет вразрез с совместным решением международных теннисных организаций, которые допустили игроков из России и Белоруссии на свои личные соревнования в нейтральном статусе. Теперь ассоциация обвиняет Всеанглийский лаун-теннисный клуб в «дискриминации по национальному признаку».

Опасный прецедент

«Мы очень тщательно рассмотрели меры, которые могут быть приняты в соответствии с указаниями правительства Великобритании, — говорится в сообщении организаторов Уимблдона. — Но, учитывая атмосферу нашего турнира и необходимость обеспечения безопасности игроков (в том числе их семей), мы считаем целесообразным отклонить заявки теннисистов из России и Белоруссии». Очевидно, что поводом для такого жесткого вердикта стали антироссийские высказывания британского министра спорта Найджела Хаддлстона, а также заявления украинских теннисистов, требовавших политических санкций против наших игроков.

Однако в ATP считают, что решение Всеанглийского лаун-теннисного клуба, оставившего без одного из ключевых турниров несколько десятков российских и белорусских игроков, в том числе таких звезд, как Даниил Медведев, Андрей Рублев и Арина Соболенко, «создает опасный прецедент для тенниса».

— Мы гордимся, что наш спорт основан на принципах состязательности и справедливости, в соответствии с которыми игроки представляют в первую очередь себя и получают право выступать на турнирах за счет своего рейтинга, — говорится в заявлении ATP. — Поэтому мы считаем одностороннее решение организаторов Уимблдона несправедливым и создающим опасный прецедент. Дискриминация по национальному признаку является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что появление игроков на турнире основывается исключительно на рейтинге. Подчеркиваем, что игрокам из России и Белоруссии по-прежнему разрешено участвовать на турнирах ATP в нейтральном статусе.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Возможен ли бойкот?

Как известно, Уимблдонский турнир пользуется в теннисе некоторой автономией и в первую очередь зависит от Международной теннисной федерации, а не от ATP. Поэтому, несмотря на грозные заявления ассоциации, вряд ли Всеанглийский лаун-теннисный клуб пойдет на попятную. Тем более что своего слова еще не сказало правительство Великобритании, которое теоретически может отказать российским и белорусским теннисистам в визах. Нечто похожее минувшей зимой уже вытворяли власти Австралии в отношении первой ракетки мира Новака Джоковича из-за карантинных дел. И это сошло им с рук.

Другой вопрос, насколько далеко готова пойти ATP в отстаивании интересов россиян и белорусов. Ведь в прошлом эта организация была в первую очередь профсоюзом и уже конфликтовала с Уимблдоном: в 1973 году 81 теннисист снялся с мужского турнира в Лондоне в знак солидарности с югославским игроком Ники Пиличем. Сейчас, конечно, вряд ли можно рассчитывать на такое единство, но первая ракетка мира серб Новак Джокович вполне может выступить на стороне россиян. Другой вопрос, станет ли он заниматься этим прямо сейчас — после своих антиваксерских приключений.

Поэтому здесь важнее даже не практические последствия, а то, что в официальном заявлении серьезной международной организации, которая раньше не была замечена в симпатии к россиянам, прозвучали важные слова о недопустимости «дискриминации по национальному признаку в спорте». Ранее к похожим выводам пришла Всемирная ассоциация олимпийцев, которая тоже выступала против отстранения от соревнований всех россиян без разбора, которое происходит по инициативе МОК. Быть может, рано или поздно все это приведет к изменению нынешней ситуации в лучшую сторону.