Медведев идет на рекорд. Когда мы снова увидим его на корте?

Нынешняя неделя станет для Даниила Медведева девятой в статусе первой ракетки мира.

До 2022 года в истории российского тенниса было два игрока, которым удавалось возглавить мировой рейтинг. Первым стал Евгений Кафельников, который носил титул первой ракетки мира с начала мая по середину июня 1999-го, в общей сложности шесть недель. Затем в промежутке между концом ноября 2000-го и апрелем 2001-го лучшим игроком планеты девять недель пробыл Марат Сафин, боровшийся за первую строчку с бразильцем Густаво Куэртеном.

Через несколько сезонов в мире началась эпоха «Большой четверки». Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Маррей никому не позволяли вклиниться в свою компанию более 18 лет. Нарушить их гегемонию удалось только Медведеву в феврале 2022-го. Тогда он пробыл на вершине три недели, затем вернулся на первое место в июне — и занимает его в общей сложности уже девять недель. В следующий понедельник он обгонит Сафина и станет лучшим российским теннисистом в истории.

Даниил Медведев. Фото Getty Images

Гольф со Швайнштайгером

Конечно, во многом нынешнему положению в рейтинге способствовали обстоятельства вокруг прошедшего Уимблдона. Напомним, организаторы не допустили до британского «мейджора» игроков из России и Белоруссии, а АТР и WTA в ответ приняли решение не начислять участникам старейшего турнира «Большого шлема» рейтинговые очки. В итоге Новак Джокович, ставший чемпионом Уимблдона, потерял 2000 очков и в списке ведущих теннисистов мира опустился с третьей позиции на седьмую.

Чего мог бы добиться на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба Медведев, мы уже никогда не узнаем. С одной стороны, он никогда не заходил на Уимблдоне дальше четвертого круга. С другой — Даниил неплохо провел травяной сезон, за три турнира дважды сыграв в финале (в Хертогенбосхе и Галле) и один раз выбыв в четвертьфинале (на Майорке).

И после этого россиянину пришлось взять вынужденную паузу. Кстати, организаторам Уимблдона Медведев ответил очень тонко. В день финала между Джоковичем и Ником Кирьосом он выложил в соцсети пост, подписав его «Идеальное воскресенье». По мнению Даниила, это выглядит так: он сидит дома перед большим телевизором, на котором идет спортивная трансляция. Но вовсе не тенниса, а «Гран-при Австрии» по «Формуле-1». Иронию оценили многие болельщики.

Кстати, еще раньше по публикациям Медведева было понятно, что после испанского турнира он на какое-то время остался на Майорке. На фотографиях он проводил время в компании известного в прошлом футболиста Бастиана Швайнштайгера. Тот известен не только по выступлениям за «Баварию» (любимый клуб Даниила), но и как муж бывшей первой ракетки мира Аны Иванович. Медведев и Швайнштайгер вместе гуляли по Майорке и играли в гольф. После этого россиянин продолжил отдыхать во Франции, где живет последние несколько лет.

Даниил Медведев. Фото Соцсети Фото Getty Images

65 процентов успеха

Хотя сейчас, конечно, Даниил уже готовится к возвращению на корт. Оно намечено на начало августа. В эти недели в Европе завершается грунтовый сезон — прошли соревнования в Бостаде, на этой неделе состоится крупный турнир в Гамбурге и не менее известный в Гштааде, впереди также старты в Китцбюэле и Умаге.

Но Медведев все эти возможности сыграть в Европе перед началом североамериканской серии турниров проигнорировал. И правильно сделал. Известно, что грунт для него наименее любимое покрытие, а значит, шансов что-то выиграть здесь немного. Тем более что почти по всей Европе сейчас царит изнурительная жара, местами далеко за +30. Это делает любые матчи гораздо более энергозатратными.

Так зачем расходовать силы, а потом еще совершать трансатлантический перелет из Европы в Америку? Медведев выбрал другую стратегию. Он целенаправленно готовится к заокеанским турнирам, а начнет играть на них во втягивающем режиме — в курортном мексиканском городе Кабо Сан-Лукас 1 августа. Также на титул там будут претендовать Феликс Оже-Альяссим, Кэмерон Норри, Диего Шварцман и Джон Изнер.

А вот потом начнется уже серьезный замес. На последующих неделях в календаре стоят «мастерс» в Монреале, где Медведев является действующим чемпионом, и «мастерс» в Цинциннати, там россиянин побеждал в 2019-м, а год назад дошел до полуфинала. Потом неделя передышки — и еще одна защита титула, на US Open.

Энергии, как видим, Даниилу потребуется очень много. Как уже подсчитали коллеги, за оставшуюся часть сезона Медведеву предстоит защищать 65 процентов от общего числа своих рейтинговых очков. Это очень много, хотя мы уже не раз видели, что на крупных турнирах в Северной Америке он играет шикарно. Тем не менее в августе и сентябре нужно играть с максимальной отдачей, чтобы сохранить «пост номер один».

Ближайшим конкурентом Даниила сейчас является Саша Зверев — но представитель Германии, которому нужно защитить чуть больше половины баллов, до сих пор восстанавливается от тяжелой травмы. И пока не ясно, в какой форме он подойдет к Открытому чемпионату США. Туманны и перспективы Джоковича, который отказывается от вакцинации от ковида и рискует полностью пропустить старты за океаном.

При этом скрытым фаворитом в гонке за право стать первой ракеткой мира к концу сезона является Рафа Надаль. В прошлые годы он мало играл в конце лета и осенью из-за травм. Поэтому испанцу до конца года нужно защищать всего около 10 процентов из имеющихся у него 6165. А от Медведева он отстает на 1610 баллов. И при удачном стечении обстоятельств Надаль может вернуться на первую строку рейтинга уже после американского «Шлема».

Рейтинг ATP от 18 июля:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7775

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5045

5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4890

6 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 4845

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4770

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3540

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3185...

26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1440...

37 (40). Аслан Карацев (Россия) — 1103...