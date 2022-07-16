Рублев проиграл аргентинцу из четвертого десятка рейтинга. Титул был так близко

Во время матча Андрей ругался, бил ракеткой о корт и получил предупреждение от судьи.

Бостад, ATP-250. Полуфинал

Себастьян Баэс (Аргентина, 34) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 6:2, 6:4

Андрей Рублев, у которого была небольшая пауза в сезоне, вернулся на соревновательный корт и начал играть на грунте в Швеции. Возвращение получилось неоднозначным — сначала напряженная игра с теннисистом явно не его уровня, а потом достаточно легкая победа в следующем круге. А вот с Себастьяном Баэсом получилось еще сложнее — аргентинец сейчас супермотивирован после победы над Домиником Тимом в четвертьфинале.

Провал Рублева и предупреждение от арбитра

Аргентинец Себастьян Баэс игрок даже не третьего десятка, но не так уж и неизвестен. В четвертьфинале в Швеции он обыграл Доминика Тима, австрийца, который победил однажды на Открытом чемпионате США. Долгое время Тим отсутствовал на турнирах из-за проблем с левым коленом, потом никак не получалось в полной мере вернуться. И вот в Бостаде Доминик впервые с 2021 года победил два раза подряд, обыграл Роберто Баутиста-Агута из первой двадцатки рейтинга. После этого австриец заявил, что наконец вернулся, но вскоре проиграл как раз Баэсу в трехсетовом матче.

Аргентинцу затем досталось играть с Андреем Рублевым, который некоторое время тоже не выступал на турнирах. Зато на стартах ATP-250 россиянин в этом году еще не проигрывал — взял два титула в Марселе и Белграде. В Швеции же Рублеву было явно тяжело — он с огромным трудом обыграл Фредерико Корию в первом матче, а потом гораздо более легко сломил сопротивление Ласло Дьере. Игра, мягко говоря, неоднозначная, чего ожидать — непонятно. С Баэсом Андрей хоть еще ни разу и не встречался, но должен был обыгрывать Себастьяна — все-таки игрок из первой десятки превосходит практически любого другого в классе и обладает большим опытом. Но аргентинец мог вдохновиться победой над Тимом и замахнуться и на Рублева.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Россиянин выиграл стартовую жеребьевку и выбрал сначала принимать, а не подавать. Первое очко ушло Андрею — Себастьян ошибся и не попал в корт по длине, но потом четко отыграл и взял стартовый гейм. Рублев ответил примерно тем же. Проблемы начались чуть позже — в четвертом гейме: на корте образовались сильные порывы ветра, которые мешали обоим теннисистами. Но больше повлияли, видимо, на Андрея — в результате некоторого количества ошибок со стороны теннисистов удачливее все-таки оказался аргентинец. На четвертом брейк-поинте он уже практически задавил россиянина, заставив того ошибиться и сделал первый брейк в поединке.

Выиграть партию оставалось делом техники — запас в брейк уже был, а тут еще Рублев вышел из себя, начал ругаться (не на соперника или арбитра, а вроде как на свои действия), ударил ракеткой о корт и получил предупреждение от судьи. Эмоции привели к еще нескольким ошибкам и Баэс заработал уже двойной сетбол. И партия закончилась несложной ситуацией, в которой россиянин пробил в середину сетки. Фактически ничего не получилось у Рублева в этом сете — он плохо подавал, слишком мало атаковал и много ошибался. К тому же, налетел ветер, и крученые удары Баэса пришлись как никак кстати.

Неудавшийся камбэк россиянина

Андрей Рублев. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Не поменялась ситуация и во втором сете — Рублев ошибся с форхенда, потом не получился бэкхенд, и вот уже у аргентинца двойной брейк-поинт, а затем и брейк. Восстановить равновесие мог следующий гейм, где завязалась небольшая борьба, но при переводе слева получилась грубая ошибка у россиянина. Андрей собрался только конце партии, когда проигрывал уже 4:1 — сначала смог сделать один брейк, где помог даже трос, а потом неудачи Баэса с укороченными вообще позволили Рублеву сравнять счет.

Так что после очень слабого старта во второй партии Андрей сумел зацепиться и навязал неплохую борьбу. В последнем гейме одно очко Рублев проиграл из-за ветра (да, оба теннисиста в одинаковой ситуации, но сумел же как-то приспособиться аргентинец), а на матчболе россиянин попытался наудачу побежать и предугадать удар соперника, но не смог. Баэс явно пока больше мотивирован и обыграл уже нескольких топ-игроков (и тех, кто был таким в прошлом, и сейчас), а вот россиянин так и не смог найти свою игру. Возможно, будь здесь другой формат матча (где надо выиграть три сета для победы), Рублев бы смог поймать и свою подачу, и наладить игру на приеме — второй сет-то прошел получше. Но нет.

Теперь Себастьян Баэс сыграет в финале против соотечественника Франсиско Серундоло. А россиянин начинает готовиться к пятисотнику в Гамбурге, стартующему в понедельник.