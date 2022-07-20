Будущий соперник Хачанова чуть не избил на корте побежденного игрока

Скандал на теннисном турнире в Гамбурге.

Горячий итальянец Фабио Фоньини устроил скандал на грунтовом турнире в Гамбурге и почти наверняка будут оштрафован за неспортивное поведение. Самое удивительно, что 35-летний ветеран не сдержал эмоций после победного матча. Выиграв тай-брек в третьем сете поединка первого круга против Аляжа Бедене, Фоньини атаковал своего соперника, едва не устроив драку. Конфликтующих игроков растащила женщина-судья Орели Торт, буквально грудью встав на защиту словенца от агрессивного конкурента. В следующем матче в Гамбурге итальянцу играть против Карена Хачанова, и за российского игрока в связи с буйным нравом Фабио очень тревожно.

Рукоприкладства удалось избежать

Матч Фоньини против 285-й ракетки мира из Словении сложился очень тяжело. В третьем сете более титулованный итальянец отыграл пять брейк-поинтов и потом с трудом взял победу на тай-брейке — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5). А после победного розыгрыша Фабио отправился выяснять отношения с соперником. Суть конфликта не очень понятна, так как теннисисты орали друг на друга без микрофонов, но Фоньини показал Бедене на следы на корте и начал предъявлять ему претензии. В трансляции было слышно лишь то, что Фабио обличает Аляжа: «Ты делаешь этого всякий раз, когда мы играем». Бедене в свою очередь был недоволен тем, что итальянец слишком часто спорил с арбитром.

Теннисист сошлись вплотную, размахивали руками перед лицом друг друга, и, казалось, готовы схлестнуться в рукопашной. Чтобы предотвратить потасовку, судья Орели Торт спустилась с вышки и буквально втиснулась между игроками, отодвинув их друг от друга. В итоге рукоприкладства удалось избежать, но последствия могут быть самыми серьезными. Теннис считается интеллигентным видом спорта, и драки здесь крайне редки. В 2015-м году российская теннисистка Екатерина Бычкова получила штраф и 18 месяцев дисквалификации за то, что набросилась с кулаками на соперницу-симулянтку после проигранного поединка — причем это произошло уже вне корта, через некоторое время после окончания матча.

Рецидивист

Буйный нрав Фоньини уже не в первый раз приводит его к большим неприятностям. Конечно, итальянцу далеко до безумного австралийца Ника Кирьоса, но и в карьере Фабио хватает скандальных историй. В 2017 году он был условно дисквалифицирован на два турнира «Большого шлема» за оскорбление женщины-судьи на Открытом чемпионате США. В 2019-м на турнире в Шанхае в матче против Карена Хачанова итальянец плюнул в сторону линейного арбитра, который заметил, как итальянец наступил на линию при подаче. Получив предупреждение, Фоньини набросился на одного из болельщиков россиянина, предложив тому покинуть трибуны и сходить купить себе пива.

На том же турнире Фабио чуть не подрался в раздевалке с Энди Марреем после того, как во время матча предложил шотландцу «заткнуться». В прошлом году Фоньини заработал дисквалификацию на турнире в Барселоне за неспортивное поведение и оскорбление судьи на линии, который зафиксировал у него зашаг. Уходя с корта, спортсмен ударил ракеткой о стойку сетки и сказал, что не сделал ничего предрассудительного. В общем, если сейчас организаторы турнира в Гамбурге решат остудить пыл конфликтного игрока, это будет логичным решением. В следующем матче в 1/8 финала Фоньини, кстати, снова играть с Кареном Хачановым, который тоже порой не может сдержать свои эмоции и ругается с судьями.

Это спорт или аристократический ужин

Судья Орели Торт тоже регулярно попадает в разного рода инциденты. В целом эта француженка — одна из самых известных женщин-арбитров в профессиональном теннисе, за плечами которой работа в том числе на финалах турниров «Большого шлема». В 2020-м году именно Торт судила знаменитый матч Новака Джоковича на Открытом чемпионате США, когда серб случайно откинул мяч в горло линейному судье и в итоге заработал матч-штраф. Правда, то скандальное решение принимал не судья на вышке, а вызванный им супервайзер. А в 2021 году на турнире в Торонто Торт устроила не менее эпический конфликт с россиянином Даниилом Медведевым.

Во время одного из розыгрышей Медведев пробил смэш прямо в корпус соперника — Александра Бублика из Казахстана. Тот чудом сумел отразить удар, но сам упал. Мяч оставался в игре, и Даниил оставалось только перекинуть его на другую сторону корта. Не дожидаясь окончания розыгрыша, россиянин извинился перед Александром. И в этот момент Торт засчитала очко Бублику, поскольку по правилам Медведев не должен обращаться к противнику во время розыгрыша. Формально Орели была права, но, исходя из эпизода, данное решение выглядело глупо. Упрямство судьи очень разозлило Даниил, но к счастью, он удержался от оскорблений.

Похожая история только что приключилась на «челленджере» в Триесте с латвийским теннисистом Эрнестом Гулбисом. Как сообщает gotennis.ru, арбитр вынес ему предупреждение за слишком громкий крик «Камон». «Что не так? Я сделал дропшот, а соперник начал что-то говорить. Что я должен делать?» — возмутился Гулбис. «Все подобные ситуации надо обсуждать со мной. Нельзя делать то, что сделал ты», — ответил судья. «Я не могу посмотреть кому-то в глаза и крикнуть «Камон»? — удивился латвиец и, сев на скамейку, продолжил возмущаться: «Парень ноет весь матч, а я получаю предупреждение за «Камон». Это спорт или аристократический ужин?».