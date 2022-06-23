Медведев завершил травяной сезон поражением на Мальорке

Первая ракетка мира провалил матч против своего самого неудобного соперника — Роберто Баутиста-Агута из Испании.

Турнир ATP Mallorca Championships. Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:3, 6:2

Три недели подряд первая ракетка мира Даниил Медведев играет на траве. И дважды — в финале, хотя и без титулов. Но несмотря на это, россиянин умудрился набрать больше очков, чем в прошлом сезоне, хотя тогда он взял титул на Мальорке. В этом году Даня закончил выступление на испанском острове в четвертьфинале, выиграв всего один матч против Аслана Карацева. А вот Роберто Баутиста-Агут стал для него непреодолимым препятствием. Медведев вообще всего раз обыгрывал испанца — на прошлой неделе в Галле. Сейчас же игра лидера рейтинга ATP совсем не соответствовала тому, чего ожидаешь от первой ракетки мира.

Провальная игра Медведева

Возможно, Медведев к третьей неделе устал играть или же ему надоело травяное покрытие, но он был совсем не в лучшем состоянии. Матч начался с брейка Роберто — сделал он это слишком уж легко, взяв прием под ноль. Даниил сначала пробил в сетку слева, потом ошибся с форхенда, попал в коридор и не попал в корт по длине. И в следующем гейме на своей подаче у россиянина тоже возникли проблемы, но там удалось выправиться за счет на миг включившейся подачи. Баутиста-Агут слегка ошибался, но не так сильно, как Медведев.

Поправить ситуацию можно было в следующем гейме, едва ли не самом затяжном в этом четвертьфинале. Был даже брейк-поинт, но угадайте с одного раза, кто опять же ошибся и не дал себе возможности взять подачу соперника? А дальше еще круче — Медведев повел 0:30 во время следующего приема, но проиграл пять розыгрышей подряд. Забегая вперед, точно так же прошел последний гейм в матче. Обидно. В общем, первые геймы Даниил откровенно провалил, плохо подавав и допуская невероятное количество ошибок. Потом, вроде бы, исправился, но как-то не дотянул до нужного — Баутиста-Агут играл точнее и круче, как будто это он первая ракетка мира.

В следующем сете первым подавал Медведев и делал это не так уж и плохо, но потом что-то снова пошло не так — просто отдал свою подачу под ноль испанцу. Ошибся с форхенда, по длине — мячи не были сложными, но недочеты почему-то оставались. После проигранного гейма Даниил даже запустил мяч на трибуны — зрители возмутились, а россиянин начал спорить с ними, показывать пальцы вниз и все такое. Все в его стиле. Ну хоть на судью не ругался и тренеру ничего не кричал.

Такое может завести Медведева и придать ему сил — как он сам говорит, он подпитывается от негативных эмоций. Но не в этот раз — даже смена ракетки не принесла ему особой пользы. Там был неплохой отрезок на подаче Дани, когда он выиграл гейм под ноль. Только потом снова случился провал — еще один брейк для испанца. Казалось бы, вот, Медведев наконец нашел свою игру в концовке первой партии и сейчас задаст во второй, но получилось совершенно по-другому. Опять куча ошибок, причем в простых ситуациях, слабая подача. В общем, совсем не игра первой ракетки мира. Россиянин проиграл всего лишь за час с небольшим. Остается только горько пошутить, что хоть в финале теперь не уступит.

Роберто Баутиста Агут. Фото Global Look Press

Самый неудобный соперник

Баутиста-Агут выиграл три матча у Медведева на его любимом покрытии — харде: в Ченнае-2017, Цинциннати-2020 и Майями-2021. А вот в Галле, как уже упоминалось, выиграл Даня. И вот теперь счет на траве стал равным — 1:1. В начале года россиянин высоко оценил способности Роберто, назвав его своим самым неудобным соперником. Что ж, ожидания самого Медведева оправдались.

Тренер россиянина Жиль Севара в этот раз не ушел с трибуны, хотя в прошлом это делал. Сам он в интервью Tennis Majors объяснил такое поведение тем, что хочет помочь подопечному — мол, это единственный способ как-то успокоить Даниила:

— Это из-за того, что Даниил потерял контроль. У него сдают нервы по пустякам или потому, что противник слишком хорош. Он не может успокоиться, и этот огонь просто распространяется. Когда я ухожу с корта, это потому, что это единственное решение, которое может улучшить ситуацию. И еще потому, что я не могу этого принять.

В этот раз Севара на трибуне остался, а надо, видимо, было уйти — Медведев совсем не справился со своими нервами. Физическая форма кажется адекватной — не из-за нее же Даня отправляет мячи в ауты. В общем, титул россиянин не защитил, а травяной сезон закончил. Впереди только вторая половина сезона на харде. Ее уж точно проваливать никак нельзя — нужно защищать титул на US Open, отбираться на Итоговый турнир, хорошо выступать там и не забывать про «мастерсы». Есть, над чем подумать.