Береттини обвинили в расизме за смайлик под постом Леброна. Пришлось извиняться за гориллу

Сам Джеймс также недавно попал в неприятную ситуацию на фоне своих политических взглядов.

Финалист «Уимблдона» — 2021, 15-я ракета мира Маттео Берреттини угодил в скандал из-за неоднозначного поста в своих социальных сетях. 26-летний итальянец выложил в сторис фото баскетболиста Леброна Джеймса и подписал его двумя эмодзи с гориллой. Поскольку Джеймс — темнокожий, многие подписчики тут же обвинили теннисиста в расизме. Маттео удалил пост и выложил извинения: «Мне очень жаль, если мое предыдущее сторис кого-то оскорбило. Меня уведомили, что его можно ошибочно трактовать, так что я его удалил. Леброн — мой кумир. Невероятный пример для подражания и источник вдохновения». Леброн никак не стал реагировать на ситуацию, хотя обычно очень активен в социальных сетях.

Случай Сайнса

В прошлом году в похожую ситуацию попал Карлос Сайнс-старший — двукратный чемпион мира по ралли и отец пилота «Феррари». Причиной возмущения стал пост, опубликованный в аккаунте сети картодромов, принадлежащих знаменитому гонщику. Публикация была посвящена религиозному празднику — Дню трех волхвов, который отмечается в Испании 6 января. Главные персонажи этого праздника — три восточных мудреца, которые, согласно Евангелию, вскоре после рождения Иисуса Христа пришли поклониться младенцу и принести ему в дар золото, ладан и мирру.

На посвященной празднику фотографии были запечатлены изображавшие волхвов актеры — причем у одного из них лицо было выкрашено в черный цвет. Такой грим (блекфейс. — Прим. «СЭ»), воспроизводящий черный цвет кожи и в прошлом часто имевший карикатурный характер, в последнее время считается оскорбительным.

Поэтому от Сайнса-старшего требовали удалить этот пост (что он в итоге и сделал). А его сыну начали вспоминать, что он отказался участвовать в акции с коленопреклонением в 2020 году. Напомним, что в тот год гонщики выходили на стартовую решетку в майках с лозунгами, которые призывают бороться с расизмом. Часть пилотов во главе с Льюисом Хэмилтоном преклоняли колено. Помимо Сайнса в этой истории отказывались участвовать Даниил Квят, Кевин Магнуссен, Антонио Джовинацци, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен и Кими Райкконен.

Объяснения Джеймса

Леброну на прошлой неделе также приходилось забирать свои слова обратно. На шоу The Shop он заявил, что ситуация, в которой оказалась Бриттни Грайнер, его сильно разочаровывает. Напомним, что сейчас в России проходит судебный процесс над двукратной олимпийской чемпионкой. Бывшей центровой УГМК вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

«После всего этого как она может чувствовать, что Америка прикрывает ее спину? На ее месте задумался бы: «Хочу ли я возвращаться в такую Америку?» — заявил Джеймс в прямом эфире.

Эти слова стали поводом для обсуждения, ведь Джеймс публично поддерживал Джо Байдена на выборах президента США, а эксперты отмечали, что он сыграл большую роль в победе кандидата от демократической партии: «Леброн Джеймс и Стэйси Абрамс (политическая активистка, в ноябре 2022 года будет во второй раз баллотироваться на пост губернатора Джорджии. — Прим. «СЭ») внесли большое количество избирателей в списки, — отмечал американский журналист Шеннон Шарп. — Уверен, Леброн сыграл важную роль. Посмотрите, что произошло в Детройте, посмотрите, что произошло в Филадельфии, посмотрите, что произошло в Атланте, посмотрите, что произошло в Милуоки, где Байден обошел Трампа».

Больше всего Джеймсу досталось от американского спортивного журналиста Джейсона Уитлока. «Он заслужил, чтобы к нему испытывали ненависть, — подчеркнул журналист. — Год за годом он делает глупые заявления, выставляя себя и своих коллег жертвами. Вы думаете, что Леброн — это Мухаммед Али и борец за свободу? Леброн — марионетка Китая и компании, с которой у него безумный контракт. Он глобалист, которому нет дела до американских граждан, черных или белых».

Вскоре и самому Джеймсу пришлось объясниться. «Те слова, которые я сказал в шоу, — это не критика нашей прекрасной страны. Я просто сказал, как она, вероятно, себя чувствует в эмоциональном плане и что она думает, находясь в этой клетке уже более 100 дней. Если вкратце», — написал Леброн в своих социальных сетях.