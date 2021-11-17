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Рублев проводил Джоковича в полуфинал. Но шансы на выход из группы у Андрея еще есть

Сегодня, 17:55
Андрей Рублев. Фото Getty Images
Андрей Рублев. Фото Getty Images
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Российский теннисист впервые в своей карьере встречался с Новаком, и первый блин вышел комом.

ATP Finals. Групповой турнир
Новак Джокович (Сербия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:3, 6:2.

Поединок Рублева и Джоковича ждали с огромным интересом. Теннисисты встречались впервые и подходили к матчу в роли лидеров своей группы. В первом матче на Итоговом турнире Андрей обыграл Стефаноса Циципаса, Новак же справился с дебютантом соревнований — Каспером Руудом. Игра российского теннисиста в Турине удивила многих, некоторые эксперты назвали ее фантастической. Джокович — первая ракетка мира и один из главных фаворитов любых соревнований. Фанатам оставалось только затаить дыхание и ждать начала матча.

Перед матчем с сербом Андрей делился своими ожиданиями от поединка. «Новак — один из величайших игроков в истории тенниса, так что я даже не знаю, что сказать. Надеюсь, мне удастся выиграть пару геймов. Единственное, что мне остается, — это верить, что я смогу показать все, на что способен», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

Андрей Рублев. Рублев выдал суперматч против Циципаса. С такой подачей Андрей может далеко пойти в Турине

Андрей прекрасно начал в Турине

Предыдущий соперник российского теннисиста — Стефанос Циципас перед вторым туром снялся с турнира из-за травмы, но это ни в коем случае не умаляет заслуг Рублева. В игре против грека россиянин прекрасно двигался по корту, играл агрессивно на приеме и отлично подавал. В среднем на харде за карьеру у Андрея процент попадания первым мячом составляет 59, в первом же сете матча с Циципасом этот показатель был космические 92 процента. Чувствуется что Рублев прибавил в психологии и настроен на более успешное выступление, чем в прошлом году. Напомним, что на Итоговом турнире-2020 в Лондоне Андрею не удалось выйти из группы.

После поединка россиянин резюмировал: «Я был агрессивным с первого гейма и играл хорошо. У меня были хорошие удары, я хорошо играл на приеме. У меня было отличное начало сезона, но вторая половина не была настолько хорошей. У меня были проблемы за пределами корта. Но в последнее время я выступаю неплохо. Я очень рад. Первый матч был очень важен для меня».

Андрей Рублев, Александр Зверев, Маттео Берреттини, Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Хуберт Хуркач. Медведев защищает титул. Рублев впервые сыграет с Джоковичем. ATP Finals — уже в воскресенье

Противостояние с первой ракеткой мира

Рублев с первого гейма продемонстрировал желание бороться, ему удалось сразу же победить на подаче соперника и повести в счете. Правда, сохранялось преимущество россиянина всего несколько минут, Джокович сразу же восстановил паритет отобрав подачу Андрея. Впоследствии только серб имел шансы на приеме. Воспользовавшись одним из них в 8-м гейме, он совершил еще один брейк, что и позволило Новаку быть сильнее в первом сете со счетом 6-3. Подача Рублева явно хромала, процент попадания первым мячом составлял 57. В игре Андрея исчезла легкость, возможно, сказался тот факт, что против Джоковича россиянин играл впервые. В начале второго сета серб снова взял верх на подаче соперника и довел игру до логического завершения, одержав вторую победу на турнире.

Тем не менее Рублев вслед за Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем все еще может выйти в полуфинал соревнований в Турине. Для этого российскому теннисисту нужно в пятницу одержать победу над Каспером Руудом. Счет личных встреч против норвежца внушает оптимизм — 4-0 в пользу Андрея Рублева. Если россиянин одержит победу, то окажется в полуфинале. Сейчас все зависит от самого теннисиста.

Валентин Лозовский

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