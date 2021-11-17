Рублев проводил Джоковича в полуфинал. Но шансы на выход из группы у Андрея еще есть

Российский теннисист впервые в своей карьере встречался с Новаком, и первый блин вышел комом.

ATP Finals. Групповой турнир

Новак Джокович (Сербия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:3, 6:2.

Поединок Рублева и Джоковича ждали с огромным интересом. Теннисисты встречались впервые и подходили к матчу в роли лидеров своей группы. В первом матче на Итоговом турнире Андрей обыграл Стефаноса Циципаса, Новак же справился с дебютантом соревнований — Каспером Руудом. Игра российского теннисиста в Турине удивила многих, некоторые эксперты назвали ее фантастической. Джокович — первая ракетка мира и один из главных фаворитов любых соревнований. Фанатам оставалось только затаить дыхание и ждать начала матча.

Перед матчем с сербом Андрей делился своими ожиданиями от поединка. «Новак — один из величайших игроков в истории тенниса, так что я даже не знаю, что сказать. Надеюсь, мне удастся выиграть пару геймов. Единственное, что мне остается, — это верить, что я смогу показать все, на что способен», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

Андрей прекрасно начал в Турине

Предыдущий соперник российского теннисиста — Стефанос Циципас перед вторым туром снялся с турнира из-за травмы, но это ни в коем случае не умаляет заслуг Рублева. В игре против грека россиянин прекрасно двигался по корту, играл агрессивно на приеме и отлично подавал. В среднем на харде за карьеру у Андрея процент попадания первым мячом составляет 59, в первом же сете матча с Циципасом этот показатель был космические 92 процента. Чувствуется что Рублев прибавил в психологии и настроен на более успешное выступление, чем в прошлом году. Напомним, что на Итоговом турнире-2020 в Лондоне Андрею не удалось выйти из группы.

После поединка россиянин резюмировал: «Я был агрессивным с первого гейма и играл хорошо. У меня были хорошие удары, я хорошо играл на приеме. У меня было отличное начало сезона, но вторая половина не была настолько хорошей. У меня были проблемы за пределами корта. Но в последнее время я выступаю неплохо. Я очень рад. Первый матч был очень важен для меня».

Противостояние с первой ракеткой мира

Рублев с первого гейма продемонстрировал желание бороться, ему удалось сразу же победить на подаче соперника и повести в счете. Правда, сохранялось преимущество россиянина всего несколько минут, Джокович сразу же восстановил паритет отобрав подачу Андрея. Впоследствии только серб имел шансы на приеме. Воспользовавшись одним из них в 8-м гейме, он совершил еще один брейк, что и позволило Новаку быть сильнее в первом сете со счетом 6-3. Подача Рублева явно хромала, процент попадания первым мячом составлял 57. В игре Андрея исчезла легкость, возможно, сказался тот факт, что против Джоковича россиянин играл впервые. В начале второго сета серб снова взял верх на подаче соперника и довел игру до логического завершения, одержав вторую победу на турнире.

Тем не менее Рублев вслед за Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем все еще может выйти в полуфинал соревнований в Турине. Для этого российскому теннисисту нужно в пятницу одержать победу над Каспером Руудом. Счет личных встреч против норвежца внушает оптимизм — 4-0 в пользу Андрея Рублева. Если россиянин одержит победу, то окажется в полуфинале. Сейчас все зависит от самого теннисиста.

Валентин Лозовский