Медведев непобедим в Турине. В матче против Синнера россиянин устроил шоу на радость публике

После «баранки» Яннику Синнеру в первом сете Даниилу пришлось играть два тай-брейка.

ATP Final. Групповой турнир. Красная группа

Даниил Медведев (Россия, 2) — Янник Синнер (Италия, 9) — 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8)

Последний матч группового этапа Итогового турнира для россиянина ничего не решал — выиграв два поединка в группе он уже точно проходил в полуфинал. В четверг ночью по московскому времени вторая ракетка мира встречался с Янником Синнером, который вышел на замену своему товарищу Маттео Берреттини. В итоге Медведев едва не проиграл молодому итальянцу у него дома — и это после буквально уничтожения в первом сете. Янник изрядно погонял Даню — проходным матч точно не получился.

Проблемы с тай-брейками

Уже до начала игры было понятно, что в полуфинале Медведев точно не встретится с Новаком Джоковичем, который вышел на Александра Зверева и будет пытаться взять реванш за Олимпиаду. Но наверняка Даня хотел в максимально хорошем настроении закончить групповой этап и обыграть очередного соперника в Италии. Предыдущие два матча оказались не такими легкими — три раза пришлось сыграть на тай-брейке. Из них россиянин проиграл дважды, но вырвал победу на самом важном из них в концовке матча со Зверевым. Круто, что победитель US Open может так здорово собираться в решающие моменты, но ведь можно обойтись меньшей затратой усилий и выигрывать матчи пораньше.

С Синнером Медведев встречался всего два раза — в 2020 и 2021 годах. Оба раза Даня победил, но два года назад сделать это пришлось в трех сетах. В этот раз казалось, что россиянин просто разорвет итальянца — «баранка» на старте матча тому подтверждение. Янник, игравший у себя дома, просто не мог понять, что делать, — не помогала ему даже публика, отчаянно поддерживающая теннисиста. Первый сет закончился всего за 26 минут полным разгромом от Медведева.

А вот дальше стало интереснее. Брейк-пойнт был у Дани с самого начала, но Синнер сумел отыграться и взял все-таки свою подачу. Потом Янник взял себя в руки, отыгрался, выиграл подачу под ноль и сделал брейк — первый для него в матче. Итальянец, возможно не выдержав такого успеха, начал ошибаться с бэкхенда, затем еще и трос сыграл не в его пользу — Медведев вернул брейк. Так и продолжалось примерно до конца партии — соперники уверенно играли на своей подаче, но взять чужую не могли. У Дани был шанс на это незадолго до конца партии, но реализовать момент он не смог. Пришлось играть на тай-брейке, который плохо идет у 2-й ракетки мира.

После тотального доминирования в первом сете Медведев как будто немного расслабился и дал возможность Синнеру себя обыграть. Но здесь нужно отдать должное и Яннику — он как-то резко стал меньше ошибаться, хотя эпизодические моменты оставались. И на тай-брейке не справился уже Даниил — в третий раз за один турнир.



Третий сет стал как будто копией второго — опять равная игра, ошибка Медведева на своей подаче, брейк Синнера и возвращение равного счета в матче. По действиям теннисистов даже особо нечего комментировать — Янник и Даня примерно в равной степени ошибались и выигрывали розыгрыши, хотя, например, двойных ошибок у россиянина набралось заметно больше. Поэтому дело снова дошло до тай-брейка, как и у Медведева в матче со Зверевым. Тогда решающая партия осталась как раз за Даней.

Интересные выводы после группового этапа

Чемпион US Open практически всю первую половину тай-брейка вел с преимуществом в одно очко — результат мини-брейка в начале решающего гейма. Но потом Янник сумел отыграться и первым заработал матчбол. Тут спасла подача — преимущество итальянца было потеряно, а Медведев заработал уже свой матчбол. С первого раза не получилось, пришлось пытаться реализовать его еще раз — на этот раз удачно. 2-я ракетка мира хотел получить легкий матч в концовке группового этапа, но все пошло по другому сценарию.

Но из всех итогов можно делать неплохие выводы. В физическом отношении игра наверняка непросто далась 25-летнему Медведеву, но у него есть еще один день для отдыха перед полуфиналом. Зато в психологическом плане всегда важно побеждать соперников и не отдавать им матчи. А тут еще такая победа в напряженной борьбе на тай-брейке. Да и играть было тяжелее, чем в других матчах, — итальянцы отчаянно болели за Синнера, встречая удачные удары Медведева чуть ли не холодным молчанием. Дане такая ситуация не нравилась, и он даже изобразил ситуацию, что тихонько курит. До этого россиянин еще и притворно зевнул, когда Янник вдруг вышел вперед во втором сете и начал размахивать руками, чтобы завести трибуны.



Правда, такое противостояние с трибунами было не весь матч — в середине матча россиянин буквально перестал исполнять вторую подачу, сконцентрировавшись на первой и сверхбыстро подавая раз за разом. Чередовал он это все с двойными ошибками, что не могло не привлечь внимание зрителей. Потом еще судья ошибся в одном из розыгрышей, а Медведев переигрывать не стал и отдал очко Синнеру.

Год назад Даня гораздо проще прошел через групповой этап, обыграв всех соперников практически с идентичным счетом в двух партиях. И, кстати, тогда Медведев не сыграл ни одного тай-брейка в группе. Сейчас во всех матчах пришлось постараться и дважды выиграть решающие геймы. Нервов уж точно затрачено побольше, чем годом ранее.

Возможно, это потому, что теннисисты уже совершенно по-другому настраиваются на игры с Медведевым — он побеждал и на Итоговом турнире, и на US Open, обыгрывал Рафаэля Надаля, Доминика Тима и Новака Джоковича. Сейчас Даня — не просто перспективный спортсмен, у него есть определенное имя, которое играет на него или иногда против. Матчи с тем же Синнером до этого были гораздо проще, сейчас же был настоящий триллер.

Superb ?



The moment @DaniilMedwed defeated Sinner in his second final set tiebreak of the week! pic.twitter.com/h76mCXgNyd — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2021

Надеемся, что самому Медведеву этот матч все-таки пойдет на пользу — в полуфинале ему нужно будет сыграть либо с Андреем Рублевым, либо с Каспером Руудом. Соперник определится в пятницу, когда россиянин и норвежец разберутся, кто же из них сильнее.