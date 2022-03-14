«Когда вы против меня, я буду побеждать». Медведев показал американцам средний палец и был жестко освистан

История о том, как теннисист ругался с американскими болельщиками.

Первая ракетка мира Даниил Медведев сегодня сыграет матч третьего круга «Мастерса-1000» против Гаэля Монфиса. Участие россиянина в турнирах зачастую заканчивается скандалами то с судьями, то с болельщиками. Вспомним, как Медведев ругался с фанатами в США в 2019 году.

В Индиан-Уэллсе в мужском турнире категории «Мастерс-1000» 14 марта на центральном корте в 22.00 по московскому времени Даниил Медведев в матче 1/16 финала сыграет против француза Гаэля Монфиса. В предыдущем поединке турнира Даниил выиграл со счетом 6:3, 6:2 у чеха Томаша Махача. Пока россиянин держит эмоции под контролем. Но сможет ли Медведев на «мастерсе» в Калифорнии сохранять хладнокровие в более сложных игровых ситуациях, узнаем чуть позже. А пока вспомним, как он ругался с болельщиками на US Open 2019.

Спортсмена обсуждают не только за многочисленные победы, но и за скандалы. На US Open в 2019 году Медведев угодил сразу в несколько неприятных ситуаций: обидел болбоя, запустил ракеткой в арбитра и разругался с фанатами. Мировые СМИ прозвали его «главным злодеем» US Open 2019.

Medvedev is in a foul mood, throws a tantrum at the towel guy then throws his racket when the code violation is announced #USOpen pic.twitter.com/YyNtfbR0ry — CJ Fogler (@cjzer0) August 31, 2019

Во время встречи с испанским теннисистом Фелисиано Лопесом после проигранного гейма россиянин не смог сдержать эмоции и выместил весь негатив на болбое, который принес ему полотенце: Даниил резко вырвал полотенце у парня и выбросил его. Зрителям стало понятно, что спортсмен не в духе, но этим дело не закончилось. Медведев швырнул ракетку в сторону арбитра за предупреждение в его адрес. Россиянин посоветовал судье «слезть с вышки». Из-за чего болельщики начали высказывать свое недовольство поведением спортсмена. Поддерживать они решили испанца, а Медведева — освистать. На что наш теннисист ответил им средним пальцем. Несмотря на то что он пытался закрыть его головой, чтобы жест не засняли операторы трансляции, телезрители это все же увидели.

В итоге Медведев обыграл Лопеса, а в послематчевом интервью, которое проходило под свист толпы, сказал: «Огромное спасибо зрителям! Ваша энергия помогла мне победить. Без вас я бы не выиграл, так как очень устал, играть было трудно. Хочу, чтобы вы все, когда будете ложиться спать сегодня, думали только о том, что я победил благодаря вам!» И после продолжил жестами провоцировать недовольных болельщиков.

Medvedev basking in the boos after topping Koepfer in a 4th set tiebreak — he's on to the quarters where he'll face the winner of the Djokovic-Wawrinka match... #USOpen pic.twitter.com/uAqp2DBwID — Jennifer X. Williams (@JenXperience) September 2, 2019

Фанаты это ему не простили, и следующая встреча также началась с освистания российского спортсмена, на что Медведев продолжал их провоцировать. Но это не сбило его с толку, и в 1/8 финала он обыграл немца Доминика Кепфера. По завершении игры Даниил вновь включился в перепалку со зрителями и заявил журналистам: «Я прямым текстом объясняю американцам: «Когда вы против меня настроены, я буду назло побеждать». Но они снова продолжают болеть против меня. Как это объяснить, я не знаю».

За неспортивное поведение спортсменам выставляют штрафы, и когда сумма Медведева возросла до 18 тысяч долларов (7 тысяч — нецензурные выражения, 2 тысячи — швыряние ракеток, 5 тысяч — ситуация с болбоем, 4 тысячи — жест со средним пальцем), он принес свои извинения всем любителям тенниса. А также признался, что работает над своим поведением и обещает исправиться. «Признаться честно, я вел себя как кретин. Сделал недопустимые вещи, ими нельзя гордиться, я много работаю над этим, хочу демонстрировать на корте спортивное поведение, ведь в обычной жизни я добрый человек», — отметил россиянин.

Когда эмоции поутихли, спортсмен принял решение пойти на мировую со зрителями: мило беседовал с работниками стадиона, общался с фанатами, много фотографировался и раздавал автографы. Медведев на своей личной странице в Instagram признался: «Друзья, я все знаю... прошедшие пара дней оказались просто сумасшедшими, если говорить серьезно, то я вас, конечно же, люблю».

Медведев растопил лед в отношениях с американской публикой. После изнурительной победы Даниил сделал селфи и пообщался с фанами в Нью-Йорке ? pic.twitter.com/D9oYBA8Pgg — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) September 4, 2019

Ранее первая ракетка мира неоднократно попадала в неприятные истории. Например, в 2016 году теннисист был дисквалифицирован на «челленджере» за проявление расовой дискриминации. Это произошло после того, как арбитр принял решение не в пользу Медведева, на что получил обвинение от российского теннисиста в предвзятом отношении из-за его дружбы с соперником Дональдом Янгом (оба афроамериканцы). Во время матча Даниил продолжал высказывать недовольство в адрес судьи, в результате он был дисквалифицирован.

В следующем году после проигранного матча на Уимблдоне теннисист зачем-то принялся бросал в сторону судьи монеты. Медведев был недоволен тем, что арбитр ошибся пять раз, тем самым требовал его замены прямо во время встречи.

До US Open 2019 на корте «Уимблдона» выкрикивал в сторону арбитра замечания и бил ракеткой по ограде.

На данный момент в штабе спортсмена работает психолог. Сам теннисист заявляет: «Перед специалистом стоит в первую очередь задача — работа на мой результат на корте, чтобы я выигрывал. Остальные цели второстепенные. Если для моих побед необходимо будет каждый матч ломать ракетки, значит, я буду это делать. Конечно же, в основном это не так, мы работаем над всем.

Поверьте, мне все равно намного приятнее, когда меня поддерживают, а не освистывают. И так происходит на большинстве турниров. Да, бывают моменты, когда я веду себя некрасиво, но я всегда остаюсь самим собой. Люди видят, что я никого не хочу обмануть, что-то придумать, сжульничать. Во мне нет фейка. Фанаты тенниса знают: если они видят меня, то получают правду. Это самое главное».