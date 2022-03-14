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«Когда вы против меня, я буду побеждать». Медведев показал американцам средний палец и был жестко освистан

Медведев 14 марта сыграет против Гаэля Монфиса на турнире Индиан-Уэллс в США
Валентина Глазко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
История о том, как теннисист ругался с американскими болельщиками.

Первая ракетка мира Даниил Медведев сегодня сыграет матч третьего круга «Мастерса-1000» против Гаэля Монфиса. Участие россиянина в турнирах зачастую заканчивается скандалами то с судьями, то с болельщиками. Вспомним, как Медведев ругался с фанатами в США в 2019 году.

 
Даниил Медведев и&nbsp;Гаэль Монфис. Следующий соперник Медведева — Монфис. Даниилу надо продержаться еще два матча

В Индиан-Уэллсе в мужском турнире категории «Мастерс-1000» 14 марта на центральном корте в 22.00 по московскому времени Даниил Медведев в матче 1/16 финала сыграет против француза Гаэля Монфиса. В предыдущем поединке турнира Даниил выиграл со счетом 6:3, 6:2 у чеха Томаша Махача. Пока россиянин держит эмоции под контролем. Но сможет ли Медведев на «мастерсе» в Калифорнии сохранять хладнокровие в более сложных игровых ситуациях, узнаем чуть позже. А пока вспомним, как он ругался с болельщиками на US Open 2019.

Спортсмена обсуждают не только за многочисленные победы, но и за скандалы. На US Open в 2019 году Медведев угодил сразу в несколько неприятных ситуаций: обидел болбоя, запустил ракеткой в арбитра и разругался с фанатами. Мировые СМИ прозвали его «главным злодеем» US Open 2019.

Во время встречи с испанским теннисистом Фелисиано Лопесом после проигранного гейма россиянин не смог сдержать эмоции и выместил весь негатив на болбое, который принес ему полотенце: Даниил резко вырвал полотенце у парня и выбросил его. Зрителям стало понятно, что спортсмен не в духе, но этим дело не закончилось. Медведев швырнул ракетку в сторону арбитра за предупреждение в его адрес. Россиянин посоветовал судье «слезть с вышки». Из-за чего болельщики начали высказывать свое недовольство поведением спортсмена. Поддерживать они решили испанца, а Медведева — освистать. На что наш теннисист ответил им средним пальцем. Несмотря на то что он пытался закрыть его головой, чтобы жест не засняли операторы трансляции, телезрители это все же увидели.

 
Даниил Медведев. Медведев выиграл свой первый матч в статусе первой ракетки мира. Даниил был спокоен, а зрители оказали ему поддержку

В итоге Медведев обыграл Лопеса, а в послематчевом интервью, которое проходило под свист толпы, сказал: «Огромное спасибо зрителям! Ваша энергия помогла мне победить. Без вас я бы не выиграл, так как очень устал, играть было трудно. Хочу, чтобы вы все, когда будете ложиться спать сегодня, думали только о том, что я победил благодаря вам!» И после продолжил жестами провоцировать недовольных болельщиков.

Фанаты это ему не простили, и следующая встреча также началась с освистания российского спортсмена, на что Медведев продолжал их провоцировать. Но это не сбило его с толку, и в 1/8 финала он обыграл немца Доминика Кепфера. По завершении игры Даниил вновь включился в перепалку со зрителями и заявил журналистам: «Я прямым текстом объясняю американцам: «Когда вы против меня настроены, я буду назло побеждать». Но они снова продолжают болеть против меня. Как это объяснить, я не знаю».

 
Даниил Медведев. Болбои, публика и русофобы. Кто помешал Медведеву выиграть в Австралии

За неспортивное поведение спортсменам выставляют штрафы, и когда сумма Медведева возросла до 18 тысяч долларов (7 тысяч — нецензурные выражения, 2 тысячи — швыряние ракеток, 5 тысяч — ситуация с болбоем, 4 тысячи — жест со средним пальцем), он принес свои извинения всем любителям тенниса. А также признался, что работает над своим поведением и обещает исправиться. «Признаться честно, я вел себя как кретин. Сделал недопустимые вещи, ими нельзя гордиться, я много работаю над этим, хочу демонстрировать на корте спортивное поведение, ведь в обычной жизни я добрый человек», — отметил россиянин.

Когда эмоции поутихли, спортсмен принял решение пойти на мировую со зрителями: мило беседовал с работниками стадиона, общался с фанатами, много фотографировался и раздавал автографы. Медведев на своей личной странице в Instagram признался: «Друзья, я все знаю... прошедшие пара дней оказались просто сумасшедшими, если говорить серьезно, то я вас, конечно же, люблю».

Ранее первая ракетка мира неоднократно попадала в неприятные истории. Например, в 2016 году теннисист был дисквалифицирован на «челленджере» за проявление расовой дискриминации. Это произошло после того, как арбитр принял решение не в пользу Медведева, на что получил обвинение от российского теннисиста в предвзятом отношении из-за его дружбы с соперником Дональдом Янгом (оба афроамериканцы). Во время матча Даниил продолжал высказывать недовольство в адрес судьи, в результате он был дисквалифицирован.

В следующем году после проигранного матча на Уимблдоне теннисист зачем-то принялся бросал в сторону судьи монеты. Медведев был недоволен тем, что арбитр ошибся пять раз, тем самым требовал его замены прямо во время встречи.

До US Open 2019 на корте «Уимблдона» выкрикивал в сторону арбитра замечания и бил ракеткой по ограде.

На данный момент в штабе спортсмена работает психолог. Сам теннисист заявляет: «Перед специалистом стоит в первую очередь задача — работа на мой результат на корте, чтобы я выигрывал. Остальные цели второстепенные. Если для моих побед необходимо будет каждый матч ломать ракетки, значит, я буду это делать. Конечно же, в основном это не так, мы работаем над всем.

Поверьте, мне все равно намного приятнее, когда меня поддерживают, а не освистывают. И так происходит на большинстве турниров. Да, бывают моменты, когда я веду себя некрасиво, но я всегда остаюсь самим собой. Люди видят, что я никого не хочу обмануть, что-то придумать, сжульничать. Во мне нет фейка. Фанаты тенниса знают: если они видят меня, то получают правду. Это самое главное».

Теннис
Даниил Медведев
Фелисиано Лопес
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